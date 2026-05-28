Trasporte urbano
Dieciocho pedanías de Murcia ganan 6.000 nuevas plazas de autobús: estas son las líneas que mejoran desde el lunes
El Ayuntamiento destina 1,67 millones de euros a mejorar frecuencias, aumentar plazas y reforzar la puntualidad del transporte público
L.O.
El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha este lunes, 1 de junio, nuevos refuerzos y mejoras en el servicio de transporte público de distintas líneas del municipio, con el objetivo de incrementar frecuencias, reforzar la capacidad y mejorar la puntualidad en algunos de los corredores con mayor demanda de viajeros.
Línea 30 y 31
Las principales actuaciones se centran en las líneas 30 y 31, dos de las conexiones con mayor crecimiento de usuarios de toda la red y que prestan servicio a numerosas pedanías del este del municipio.
La línea 30, que conecta Murcia con Zeneta, Los Ramos, Torreagüera, Beniaján, Los Dolores y Cañadas de San Pedro, ha pasado de 758.000 viajeros anuales en 2023 a superar actualmente el millón de usuarios. Por su parte, la línea 31, que une la ciudad con Beniel, El Raal, Alquerías, Santa Cruz, Llano de Brujas y Puente Tocinos, ha crecido de 900.000 a 1,3 millones de viajeros al año.
Ante este incremento de la demanda, el Consistorio reforzará ambas líneas con 62 nuevas expediciones diarias y unas 5.600 plazas adicionales al día.
En la línea 30, las frecuencias pasarán de 20 a 15 minutos por la mañana y de 30 a 20 minutos por la tarde, con un aumento de 80 a 111 expediciones diarias. La línea 31 también mejorará sus frecuencias hasta los 15 minutos por la mañana y los 20 minutos por la tarde, pasando de 82 a 113 expediciones.
Además, la coordinación de ambos servicios permitirá alcanzar frecuencias combinadas de hasta siete minutos en algunos tramos del corredor este y disponer de un autobús aproximadamente cada nueve minutos desde Gran Vía hacia estas zonas en horas punta.
El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha señalado que las medidas responden al análisis de la evolución de usuarios, los flujos de movilidad y las necesidades trasladadas por vecinos, conductores y juntas municipales. "Seguimos adaptando el transporte público a cómo se mueve Murcia, reforzando aquellas líneas donde existe mayor demanda y actuando para mejorar la capacidad, la frecuencia y la puntualidad del servicio", ha afirmado.
Línea 6
Las mejoras también afectarán a la línea 6, que conecta Murcia con Santo Ángel y La Alberca, con la incorporación de un nuevo autobús para mejorar el cumplimiento de horarios. La combinación de las líneas 6 y 29 permitirá disponer de expediciones cada 15 minutos entre Murcia y La Alberca, frente a los 30 minutos actuales.
Línea 91
Por su parte, la línea 91 reorganizará su recorrido y unificará todos sus servicios por Gran Vía, lo que permitirá reducir retrasos y duplicar las frecuencias en el tramo principal entre Sangonera la Seca y Murcia. Las expediciones pasarán de 60 a 30 minutos en este corredor, mejorando la conexión con pedanías como Sangonera la Seca, Javalí Nuevo, Puebla de Soto, La Raya y Nonduermas.
EN CIFRAS
- Las líneas 30 y 31 sumarán 62 nuevas expediciones diarias
- El corredor este gana 5.600 plazas más al día
- La línea 30 superó el millón de viajeros anuales
- La línea 31 alcanza ya los 1,3 millones de usuarios
- La Alberca tendrá autobuses cada 15 minutos con la combinación de las líneas 6 y 29
- La línea 91 duplicará frecuencias entre Sangonera la Seca y Murcia
- El Ayuntamiento invierte 1,67 millones en reforzar el transporte público
- Los nuevos horarios se podrán consultar en autobuses, paradas y canales digitales
Campaña informativa
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa en autobuses, paradas y canales digitales municipales para que los usuarios puedan consultar los nuevos horarios, frecuencias y recorridos.
Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para potenciar el transporte público como alternativa al vehículo privado y avanzar hacia una movilidad más eficiente, moderna y sostenible. Actualmente, cerca del 30% de los recorridos del transporte público urbano ya se realizan mediante vehículos eléctricos, gracias al tranvía y al tranvibús.
El tranvibús supera ya los 600.000 viajeros y se consolida como una de las principales alternativas de movilidad entre Murcia, El Palmar, el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud.
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