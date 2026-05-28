Dieciocho pedanías de Murcia ganan 6.000 nuevas plazas de autobús: estas son las líneas que mejoran desde el lunes

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha este lunes, 1 de junio, nuevos refuerzos y mejoras en el servicio de transporte público de distintas líneas del municipio, con el objetivo de incrementar frecuencias, reforzar la capacidad y mejorar la puntualidad en algunos de los corredores con mayor demanda de viajeros.

Línea 30 y 31

Las principales actuaciones se centran en las líneas 30 y 31, dos de las conexiones con mayor crecimiento de usuarios de toda la red y que prestan servicio a numerosas pedanías del este del municipio.

La línea 30, que conecta Murcia con Zeneta, Los Ramos, Torreagüera, Beniaján, Los Dolores y Cañadas de San Pedro, ha pasado de 758.000 viajeros anuales en 2023 a superar actualmente el millón de usuarios. Por su parte, la línea 31, que une la ciudad con Beniel, El Raal, Alquerías, Santa Cruz, Llano de Brujas y Puente Tocinos, ha crecido de 900.000 a 1,3 millones de viajeros al año.

Ante este incremento de la demanda, el Consistorio reforzará ambas líneas con 62 nuevas expediciones diarias y unas 5.600 plazas adicionales al día.

En la línea 30, las frecuencias pasarán de 20 a 15 minutos por la mañana y de 30 a 20 minutos por la tarde, con un aumento de 80 a 111 expediciones diarias. La línea 31 también mejorará sus frecuencias hasta los 15 minutos por la mañana y los 20 minutos por la tarde, pasando de 82 a 113 expediciones.

Además, la coordinación de ambos servicios permitirá alcanzar frecuencias combinadas de hasta siete minutos en algunos tramos del corredor este y disponer de un autobús aproximadamente cada nueve minutos desde Gran Vía hacia estas zonas en horas punta.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha señalado que las medidas responden al análisis de la evolución de usuarios, los flujos de movilidad y las necesidades trasladadas por vecinos, conductores y juntas municipales. "Seguimos adaptando el transporte público a cómo se mueve Murcia, reforzando aquellas líneas donde existe mayor demanda y actuando para mejorar la capacidad, la frecuencia y la puntualidad del servicio", ha afirmado.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, durante la presentación de las mejoras en el servicio de autobuses / Ayuntamiento de Murcia

Línea 6

Las mejoras también afectarán a la línea 6, que conecta Murcia con Santo Ángel y La Alberca, con la incorporación de un nuevo autobús para mejorar el cumplimiento de horarios. La combinación de las líneas 6 y 29 permitirá disponer de expediciones cada 15 minutos entre Murcia y La Alberca, frente a los 30 minutos actuales.

Línea 91

Por su parte, la línea 91 reorganizará su recorrido y unificará todos sus servicios por Gran Vía, lo que permitirá reducir retrasos y duplicar las frecuencias en el tramo principal entre Sangonera la Seca y Murcia. Las expediciones pasarán de 60 a 30 minutos en este corredor, mejorando la conexión con pedanías como Sangonera la Seca, Javalí Nuevo, Puebla de Soto, La Raya y Nonduermas.

EN CIFRAS Las líneas 30 y 31 sumarán 62 nuevas expediciones diarias

diarias El corredor este gana 5.600 plazas más al día

más al día La línea 30 superó el millón de viajeros anuales

anuales La línea 31 alcanza ya los 1,3 millones de usuarios

La Alberca tendrá autobuses cada 15 minutos con la combinación de las líneas 6 y 29

con la combinación de las líneas 6 y 29 La línea 91 duplicará frecuencias entre Sangonera la Seca y Murcia

entre Sangonera la Seca y Murcia El Ayuntamiento invierte 1,67 millones en reforzar el transporte público

en reforzar el transporte público Los nuevos horarios se podrán consultar en autobuses, paradas y canales digitales

Campaña informativa

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa en autobuses, paradas y canales digitales municipales para que los usuarios puedan consultar los nuevos horarios, frecuencias y recorridos.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para potenciar el transporte público como alternativa al vehículo privado y avanzar hacia una movilidad más eficiente, moderna y sostenible. Actualmente, cerca del 30% de los recorridos del transporte público urbano ya se realizan mediante vehículos eléctricos, gracias al tranvía y al tranvibús.

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