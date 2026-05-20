Gastronomía
Murcia aplaza hasta octubre el gran festival gastronómico Viral Food
El encuentro iba a reunir este fin de semana a algunos de los creadores de contenido culinario más seguidos del país
El evento gastronómico Viral Food, que iba a celebrarse este fin de semana en el Cuartel de Artillería de Murcia con algunos de los creadores de contenido culinario más conocidos de España, ha sido aplazado hasta el próximo mes de octubre, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.
La cita, presentada a finales de abril como una propuesta inédita en la Región, pretendía reunir a influencers gastronómicos y chefs murcianos en un gran desafío en directo centrado en la cocina tradicional y los productos de la huerta murciana. Entre los participantes confirmados figuraban nombres muy populares en redes sociales como La Cocina del Pirata, Rafuel, Mamá Atómica o Recetas de Willy.
Aunque el Consistorio no ha detallado los motivos del aplazamiento, sí ha confirmado que el evento mantiene su formato y se celebrará finalmente en otoño. La organización esperaba alcanzar un impacto de hasta ocho millones de usuarios en redes sociales gracias a la repercusión de los creadores invitados.
Viral Food estaba concebido como mucho más que una feria gastronómica. El programa incluía retos culinarios en directo, talleres para niños y adultos, catas guiadas, sesiones formativas y una gran "calle de las tapas" con la participación de algunos de los restaurantes y productores más destacados de la Región de Murcia.
El escenario principal iba a acoger uno de los momentos más esperados del festival: el enfrentamiento culinario entre influencers y cocineros profesionales murcianos, que debían preparar platos emblemáticos de la gastronomía regional ante el público y un jurado especializado.
Además del apartado gastronómico, el evento contemplaba conciertos en vivo y sesiones de DJ durante todo el fin de semana, en una apuesta por combinar ocio, cultura y promoción de la cocina murciana.
El objetivo de Viral Food, según defendieron sus organizadores durante la presentación oficial, era convertir la calidad de la huerta de Murcia y la gastronomía regional en protagonistas tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, acercando además el aprendizaje culinario al gran público a través de actividades participativas.
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