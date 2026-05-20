Del mando a distancia al centro social: Murcia prueba CASAL TV, el televisor que combate la soledad de los mayores

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha el proyecto piloto CASAL TV, una iniciativa pionera destinada a prevenir, detectar e intervenir en situaciones de soledad no deseada entre las personas mayores del municipio.

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha presentado este nuevo servicio, que convertirá el televisor del hogar en un centro social virtual con actividades culturales, cognitivas, terapéuticas y de ejercicio físico. El proyecto está dirigido especialmente a usuarios de ayuda a domicilio y teleasistencia.

Desde talleres de memoria a clases de yoga

CASAL TV permitirá a los participantes acceder desde sus casas a talleres de memoria, yoga, taichí, baile, relajación, concursos, juegos, visitas culturales virtuales y celebraciones populares, sin necesidad de contar con conocimientos tecnológicos avanzados. Las actividades estarán dinamizadas por profesionales especializados en animación sociocultural, psicología y envejecimiento activo.

«CASAL TV convierte el televisor del hogar en un auténtico centro social virtual para las personas mayores. Es, en definitiva, llevar compañía, actividad y participación al domicilio», ha señalado Torres, quien ha destacado que el objetivo es que los mayores «se sientan acompañados, activos y conectados».

Experiencias similares desarrolladas en otros territorios han reflejado mejoras en el estado de ánimo

El proyecto piloto comenzará con 20 dispositivos en funcionamiento, en horario de mañana o tarde, e incluirá tanto el alquiler del equipamiento como un seguimiento individualizado de los usuarios. Según el Ayuntamiento, experiencias similares desarrolladas en otros territorios han reflejado mejoras en el estado de ánimo, la recuperación de rutinas diarias, el aumento de la actividad y la creación de nuevas relaciones sociales.

La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada, centrada en promover la autonomía personal, el bienestar emocional, la participación social y los hábitos de vida saludables entre las personas mayores.

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, en la presentación de Casal TV / AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Torres ha recordado además la consolidación de los principales recursos municipales de atención en el entorno, como el Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia y el servicio de Comida a Domicilio. También ha señalado que el Ayuntamiento destina más de 10 millones de euros a programas vinculados al cuidado y atención de mayores y personas dependientes.

«La soledad no deseada es una realidad creciente que afecta a miles de personas mayores. No hablamos solo de estar solo, sino de cómo esa soledad impacta en la salud física, emocional y mental», ha apuntado la edil.

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La concejal ha defendido que las administraciones deben impulsar proyectos «innovadores, cercanos y adaptados a las nuevas necesidades sociales», siempre «poniendo a las personas en el centro, especialmente a quienes más nos han cuidado durante toda su vida».