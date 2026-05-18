Un nuevo paso contra el acoso escolar en Murcia con una nueva cátedra de la UMU

La lucha contra el acoso escolar da un nuevo paso en Murcia con una nueva cátedra para el estudio estructural de las políticas públicas y el desarrollo de estudios y programas que también harán hincapié en los delitos de odio.

Esta nueva cátedra, 'Alianzas para la Convivencia', fue formalizada este lunes a través de la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de Murcia, que ya fue aprobado por la Junta de Gobierno municipal.

Tanto la edil de concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, como la vicerrectora de Formación Continua, Vanesa Valero, estamparon sus firmas en el citado convenio que supone "un paso cualitativo en la acción pública municipal", resaltaron desde el Consistorio en un comunicado.

Funciones

A través de esta cátedra, se desarrollarán "de forma estructural" investigaciones y evaluaciones de políticas públicas. Además, se desarrollarán programas formativos, estudios, acciones de sensibilización y asesoramiento técnico, dirigidos a profesionales, comunidad educativa y administraciones públicas.

"La convivencia no se trabaja únicamente reaccionando ante los conflictos, sino anticipándose a ellos, trabajando desde la prevención, la educación en valores y la generación de entornos seguros desde edades tempranas", resaltó López.

Entre las principales líneas de actuación destacan la investigación y análisis sobre convivencia, acoso escolar y delitos de odio. A ella, se suman la formación especializada para docentes, técnicos y profesionales y el desarrollo de campañas de sensibilización social.

Además, se elaborarán informes, se evaluarán políticas públicas y se ofrecerá apoyo técnico al Ayuntamiento en programas educativos y de convivencia.

Asimismo, la cátedra se integrará en redes de conocimiento ya existentes, como el Observatorio Regional contra los Delitos de Odio (ORDEO), en colaboración con la Universidad de Murcia y la Guardia Civil.

Asimismo, esta iniciativa "tendrá una clara proyección internacional, con la participación en programas europeos junto a otras universidades, lo que permitirá situar a Murcia como referente en innovación educativa y políticas públicas de convivencia", indicaron desde el Consistorio.

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Por último, desde la Casa Consistorial señalaron que la puesta en marcha de la cátedra se enmarca en una estrategia municipal integral que el Ayuntamiento desarrolla a través de la oferta educativa '#MurciaMiCiudadEnseña' y la 'Red ConVIVENCIAS en positivo', con iniciativas como el tercer encuentro de intercentros contra el acoso escolar, que contó con más de 40 centros y 2.000 alumnos.