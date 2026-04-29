La Fuensanta visita El Secano de El Raal este miércoles: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta continúa su peregrinación por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica. Este miércoles la Morenica visitará El Secano.

El cortejo con la imagen de la patrona se celebrará esta tarde con salida prevista a las 19.00 horas desde Beniel y llegada a El Secano, en El Raal. Según la información facilitada por la Policía Local de Murcia, el recorrido tendrá una distancia aproximada de 2,7 kilómetros y una duración estimada de 2,7 horas.

El itinerario partirá desde la iglesia de Beniel y continuará por el Puente de la Basca, punto en el que está previsto el relevo con la Policía Local de Beniel sobre las 21.00 horas, en el tramo final correspondiente al término municipal de Murcia.

Desde allí, la comitiva seguirá por el Camino de la Torre, la Vereda de la Torre y la calle Mayor (F-2), hasta alcanzar la iglesia de El Raal, donde está prevista la llegada.

La Policía Local recomienda tener en cuenta el recorrido previsto y las posibles afecciones al tráfico en las vías por las que discurrirá la procesión durante la tarde-noche de este miércoles.

Próximas paradas de la peregrinación de la Fuensanta

La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa de sus próximas paradas:

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