Romería
La Fuensanta visita El Secano de El Raal este miércoles: horario, recorrido y calles cortadas
La Morenica continúa su peregrinación por las pedanías de Murcia
La Virgen de la Fuensanta continúa su peregrinación por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica. Este miércoles la Morenica visitará El Secano.
El cortejo con la imagen de la patrona se celebrará esta tarde con salida prevista a las 19.00 horas desde Beniel y llegada a El Secano, en El Raal. Según la información facilitada por la Policía Local de Murcia, el recorrido tendrá una distancia aproximada de 2,7 kilómetros y una duración estimada de 2,7 horas.
El itinerario partirá desde la iglesia de Beniel y continuará por el Puente de la Basca, punto en el que está previsto el relevo con la Policía Local de Beniel sobre las 21.00 horas, en el tramo final correspondiente al término municipal de Murcia.
Desde allí, la comitiva seguirá por el Camino de la Torre, la Vereda de la Torre y la calle Mayor (F-2), hasta alcanzar la iglesia de El Raal, donde está prevista la llegada.
La Policía Local recomienda tener en cuenta el recorrido previsto y las posibles afecciones al tráfico en las vías por las que discurrirá la procesión durante la tarde-noche de este miércoles.
Próximas paradas de la peregrinación de la Fuensanta
La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa de sus próximas paradas:
- 30 de abril: Huerto Madre Esperanza de el Siscar
- 1 de mayo: ermita de El Calvario de Santomera
- 2 de mayo: ermita de El Campillo de Cobatillas
- 3 de mayo: ermita de San Cayetano de El Esparragal
- 4 de mayo: ermita de la Cueva de Monteagudo.
- 5 de mayo: Orilla del Azarbe
- 6 de mayo: Santa Cruz
- 7 de mayo: Llano de Brujas
- 8 de mayo: la ermita de los Remedios de Casillas
- 9 de mayo: Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos
- 10 de mayo: Zarandona
- 11 de mayo: Santiago y Zaraiche
- 12 de mayo: Cabezo de Torres
- 13 de mayo: Churra
- 14 de mayo: El Puntal
- 15 de mayo: Espinardo
- 16 de mayo: barrio de El Espíritu Santo y Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.
- 17 de mayo: ermita de San Juan en Guadalupe
- 18 de mayo: La Arboraleja y La Albatalía
- 19 de mayo: Rincón de Beniscornia
- 20 de mayo: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
- 21 de mayo: ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora
- 22 de mayo: Javalí Viejo
- 23 de mayo: Javalí Nuevo
- 24 de mayo: Brigada Paracaidista y desde allí pasará por
- 25 de mayo: Sangonera la Seca
- 26 de mayo: La Asunción (Alcantarilla)
- 27 de mayo: en el barrio de San Roque (Alcantarilla)
- 28 de mayo: San Pedro (Alcantarilla) y Puebla de Soto
- 29 de mayo: La Raya
- 30 de mayo: Rincón de Seca
- 31 de mayo: residencia de mayores Hogar de Nazaret y ermita de Funes de Nonduermas
- 1 de junio: ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta
- 2 de junio: ermita de Burgos de San Ginés
- 3 de junio: Sangonera La Verde
- Del 4 al 6 de junio: El Palmar
- 6 de junio: Aljucer
- 7 de junio: La Alberca
- 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
- 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
- 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
- 11 de junio: Santiago El Mayor
- 12 de junio: Barrio de El Progreso
- 13 de junio: seminario de Algezares
- 14 de junio: Santuario de Algezares
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