Aviso de tráfico en Murcia: manifestación de UGT con cortes en varias calles del centro

La Policía Local de Murcia ha anunciado cortes de tráfico con motivo de la manifestación convocada por UGT con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que recorrerá este lunes varias calles del centro de la ciudad.

La marcha comenzará a las 11.00 horas desde la sede de UGT, en Santa Teresa, y avanzará por Luis Braille, Acisclo Díaz, Maestro Alonso, Santa Clara, Alfonso X El Sabio, Teniente General Gutiérrez Mellado, Puerta Nueva y Ronda de Levante, hasta concluir en la calle Catedrático Úbeda Moreno, donde se encuentra la sede de la Dirección General de Trabajo.

Con motivo del desarrollo de la manifestación, se producirán distintos cortes de tráfico a lo largo del recorrido, por lo que la Policía Local ha pedido a conductores y peatones que extremen la precaución y sigan en todo momento las indicaciones de los agentes.

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La convocatoria puede afectar a la circulación en varias de las principales vías del centro de Murcia durante la mañana, especialmente en el entorno de Santa Teresa, Alfonso X, Puerta Nueva y Ronda de Levante.