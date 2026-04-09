La Batalla de las Flores llena Murcia con más colores que nunca

Una explosión cargada de 600 kilos de confeti y serpentinas inundó el centro de Murcia este jueves con el desfile de la batalla de las flores. Unas 50 actuaciones, entre carrozas y espectáculos, conformaron el cortejo que desfiló por la tarde, aunque las carrozas se decoraron en vivo y en directo desde las 11 de la mañana en diversas plazas de Murcia, donde quedaron expuestas hasta el inicio del pasacalles en puntos como la plaza de los Apóstoles, Alfonso X, la plaza de Santo Domingo y Glorieta de España.

También por la mañana se desarrollaron talleres infantiles gratuitos en los que los más pequeños realizaron coronas florales, pequeños heraldos y pintacaras con flores de Murcia para conocer el escudo de la ciudad, elemento al que también se rindió homenaje por la tarde, al concluir el pasacalles.

Una alfombra de confeti

Las primeras en desfilar fueron un grupo de patinadoras que iban llenando el suelo de confeti antes de los encargados de abrir el cortejo: una banda de gaiteros procedente de Malta. Tras ellos, un pórtico de flores impregnó el centro de la ciudad con el característico aroma a azahar de estas fechas, e irrumpieron entonces en escena las coreografías de los grupos de bailarines ataviados con trajes florales.

Aunque no todo fue espectáculo: una gran abeja hecha a base de flores y tirada por apicultores despertó los halagos de los espectadores, al igual que ocurrió a la llegada de un barco recubierto de flores. Pero, sin duda, los grandes protagonistas, junto a las flores, fueron los bailes: hawaianas, princesas al son de bailes de salón y hasta grandes títeres de lagartos y mariposas danzaron para deleite del público.

Homenaje a los grupos festeros

Una lluvia de flores comenzó a caer sobre el público a la llegada de las carrozas del desfile, dedicadas a los grupos festeros. La Reina de la Huerta, Ángela Muñoz, y la Reina Infantil, Leonor Antón, repartieron flores desde una carroza con elementos típicos de la Huerta de Murcia, como una jarra de novia y un par de gusanos de seda, seguidas de sus cortes de honor en las siguientes carrozas. Y la Abanderada de la Federación de Moros y Cristianos, Sofía de los Ángeles Pérez, hizo lo propio en una carroza decorada a modo de fortaleza, con escudos y un elefante.

Por su parte, la mascota de la Agrupación Sardinera saludaba al público desde la boca de una sardina gigante en una carroza caracterizada como el dragón de Konte, uno de los elementos más destacados del desfile del Entierro. Y en otra carroza que lucía guitarras, laúdes, bandurrias y panderetas desfilaron los tunos. Llegó entonces el turno de la carroza que portaba el escudo de la ciudad, seguido de la agrupación musical de Beniaján, encargada de cerrar el cortejo.

En el desfile también participaron una calesa de estilo clásico tirada por caballos y en la carroza del Talento de Murcia participó la creadora de contenido Kalon Bay, quien lució en su pecho un maquillaje floral diseñado específicamente para la jornada. Al término del pasacalles, se repartieron unas 25.000 flores de las que decoran las carrozas entre el público y se rindió homenaje al escudo de Murcia en la Glorieta de España.

A la llegada de la carroza alusiva al escudo a Teniente Flomesta, comenzó a sonar el himno de Murcia y los espectadores, ramos en mano, vieron llegar el cortejo entre una lluvia de flores, 400 disparos de confeti, serpentinas, fuegos artificiales y humo de colores.