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Tráfico

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

La Policía Local informa de las ubicaciones donde se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días

Radar móvil

Radar móvil / G.U.B.

Alba Marqués

Alba Marqués

La Policía Local de Murcia ha dado a conocer los puntos donde ubicará sus radares móviles esta semana, una medida que se enmarca en la vigilancia rutinaria del tráfico con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir los excesos de velocidad en el término municipal.

Los controles se repartirán por distintas pedanías y vías con alta circulación, combinando avenidas principales con calles de conexión hacia núcleos residenciales. La intención, según recuerda el cuerpo, es prevenir conductas de riesgo y promover una conducción más prudente, especialmente en tramos con presencia de vecinos, comercios o donde se detectan incidencias con cierta frecuencia.

La publicación semanal de estas ubicaciones busca, además de sancionar infracciones, concienciar para que los conductores respeten los límites y adopten hábitos de circulación más seguros.

Ubicaciones previstas esta semana:

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  • Avda/ de Murcia, Casillas
  • Avda Marqués, Espinardo
  • C./Orilla de la Azarbe, Esparragal
  • Avda/Miguel Indurain, Los Dolores
  • Avda/ Región Murciana, Los Dolores
  • Avda/ Azacaya, Los Dolores

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