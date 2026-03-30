La repanocha del Bando de la Huerta estrena photocall

El recinto de La Fica acoge un año más la propuesta juvenil del Bando de la Huerta: la repanocha. El evento que el año pasado reunió a unos 35.000 jóvenes ofrece este año 6 DJs y dos 'foodtrucks', informó este lunes la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones.

La música amenizará toda la jornada del 7 abril "con una diversa programación pensada para todos los gustos", informaron desde el Ayuntamiento. El evento cuenta, en total, con la participación de seis DJ's, Pablo Maes, Jota Maro, José Gómez, DLPIN & Paul Martin, Little Nookie y Jota DJ.

Además, la Repanocha contará con una zona gastronómica equipada con dos 'foodtrucks' que ofrecerán hamburguesas, patatas, nuggets y otras opciones de comida rápida. También se habilitará una barra con venta de agua y refrescos para los asistentes.

Y la novedad de este año es que el evento dispondrá de un photocall en la entrada donde los asistentes podrán hacerse fotografías.

Seguridad

Asimismo, el recinto estará dotado con más de 200 aseos y un dispositivo de seguridad compuesto por 30 vigilantes y 14 auxiliares. Al dispositivo se une también la presencia permanente de Policía Local, con dos furgones en las inmediaciones.

En el ámbito sanitario, se habilitará un hospital de campaña de Cruz Roja con un equipo de 36 profesionales, entre los que se encuentran 2 médicos, 4 enfermeros, 9 técnicos en emergencias sanitarias, 16 socorristas y 5 operadores de logística.

Por su parte, la empresa PreZero, encargada del servicio de recogida de basura en el municipio, desarrollará acciones de concienciación ambiental dirigidas a los asistentes para fomentar el respeto por el entorno y el correcto tratamiento de los residuos. En conjunto, el dispositivo superará el centenar de personas.