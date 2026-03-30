La procesión de Viernes Santo de Murcia habilitará un espacio adaptado para niños con TEA y sus familias

La Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia pondrá en marcha este Viernes Santo una iniciativa para facilitar la participación de niños con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias en la tradicional procesión de los Salzillos.

El proyecto, anunciado durante el Cabildo Ordinario General de Domingo de Ramos, se desarrolla en colaboración con el CEIP Alejandro Valverde, el Cabildo Superior de Cofradías y el Ayuntamiento de Murcia, y contempla la habilitación de un espacio adaptado en la plaza de San Bartolomé.

Reducción de los estímulos sensoriales

En esta zona, se reducirán los estímulos sensoriales con el objetivo de hacer más accesible la experiencia: se minimizará la iluminación ambiental y se atenuará el sonido de tambores y música durante el paso de la procesión. Además, las familias dispondrán de un código QR desde el que podrán acceder a material explicativo con apoyos visuales y pautas de anticipación para los menores.

La cofradía ha informado de que las familias interesadas deberán inscribirse previamente a través de correo electrónico (cofradia@cofradiadejesus.com o a 30009447@murciaeduca.es), indicando sus datos y necesidades. Con el fin de facilitar la participación del mayor número posible de personas, se recomienda que cada menor acuda acompañado, como máximo, por dos miembros de su unidad familiar.

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La iniciativa, que supone un paso hacia una Semana Santa más inclusiva, busca favorecer la participación de estos niños en una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad bajo el lema 'Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida'.