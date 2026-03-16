¿Quién cocina los mejores michirones? Murcia lo decidirá en su concurso nacional

El Ayuntamiento de Murcia colaborará en la celebración del IV Concurso Nacional de Michirones Murcianos, que tendrá lugar el próximo 6 de abril en el marco de las Fiestas de Primavera. La iniciativa, organizada por la Asociación Gastronómica Michirón Gourmet, se celebrará en la Plaza Fotógrafo Verdú y reunirá a cocineros aficionados y profesionales para elaborar uno de los platos más representativos de la gastronomía tradicional murciana.

Los participantes están convocados a las 10.00 horas y el concurso comenzará a las 11.15 horas. Cada concursante dispondrá de una hora y cuarenta y cinco minutos para preparar un mínimo de 20 raciones de este popular guiso, que posteriormente serán valoradas por un jurado especializado. Además, el ganador de la edición anterior elaborará una gran olla de aproximadamente 500 raciones, que se repartirán entre el público asistente para su degustación.

Presentación del Concurso Nacional de Michirones / AYTO MURCIA

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la identidad gastronómica del municipio y dinamizar la actividad durante las fiestas. "Los michirones forman parte del patrimonio culinario de Murcia y este concurso contribuye a poner en valor nuestras recetas tradicionales, además de atraer visitantes y generar actividad en el comercio y la hostelería local", ha señalado.

El ganador de la edición anterior elaborará una gran olla de aproximadamente 500 raciones, que se repartirán entre el público asistente

Pacheco ha subrayado además que la gastronomía es uno de los grandes atractivos turísticos del municipio. "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por eventos que promocionan nuestros productos y nuestra cocina. Este concurso permite mostrar el talento de cocineros aficionados y profesionales y, al mismo tiempo, compartir con vecinos y visitantes uno de los sabores más auténticos de Murcia", ha añadido.

La presentación de los platos se realizará a partir de las 13.15 horas, momento en el que los participantes explicarán al jurado su técnica de elaboración y los ingredientes utilizados. El fallo del concurso está previsto alrededor de las 14.30 horas.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa impulsando actividades que combinan tradición, gastronomía y participación ciudadana dentro del programa de las Fiestas de Primavera, uno de los acontecimientos más emblemáticos del calendario festivo de la ciudad.