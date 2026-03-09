Tráfico
Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
La Policía Local informa de las ubicaciones donde se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días
La Policía Local de Murcia ha dado a conocer los puntos donde ubicará sus radares móviles esta semana, una medida que se enmarca en la vigilancia rutinaria del tráfico con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir los excesos de velocidad en el término municipal.
Los controles se repartirán por distintas pedanías y vías con alta circulación, combinando avenidas principales con calles de conexión hacia núcleos residenciales. La intención, según recuerda el cuerpo, es prevenir conductas de riesgo y promover una conducción más prudente, especialmente en tramos con presencia de vecinos, comercios o donde se detectan incidencias con cierta frecuencia.
Entre las zonas incluidas figuran San José de la Venga, Santa Cruz, Monteagudo, Cabezo de Torres, además de dos puntos en la propia ciudad de Murcia (Santa María de Gracias y Santiago el Mayor). La publicación semanal de estas ubicaciones busca, además de sancionar infracciones, concienciar para que los conductores respeten los límites y adopten hábitos de circulación más seguros.
Ubicaciones previstas esta semana:
- Camino de Tiñosa, San José de La Vega
- C/ Mayor, Santa Cruz
- Costera Norte, El Puntal
- Avda. de Los Pinos, Santa María de Gracia
- Avda. Juan Carlos I, Santa María de Gracia
- Ronda Norte, Santa María de Gracia
- Avda. Alicante, Monteagudo
- Costera Norte, Cabezo de Torres
- Ronda Sur, Santiago El Mayor
