Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

La Policía Local de Murcia ha dado a conocer los puntos donde ubicará sus radares móviles esta semana, una medida que se enmarca en la vigilancia rutinaria del tráfico con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir los excesos de velocidad en el término municipal.

Los controles se repartirán por distintas pedanías y vías con alta circulación, combinando avenidas principales con calles de conexión hacia núcleos residenciales. La intención, según recuerda el cuerpo, es prevenir conductas de riesgo y promover una conducción más prudente, especialmente en tramos con presencia de vecinos, comercios o donde se detectan incidencias con cierta frecuencia.

Entre las zonas incluidas figuran Llano de Brujas, Beniaján, Alquerías, Los Dolores, Cabezo de Torres, Guadalupe y Corvera, además de un punto en la propia ciudad de Murcia. La publicación semanal de estas ubicaciones busca, además de sancionar infracciones, concienciar para que los conductores respeten los límites y adopten hábitos de circulación más seguros.

Ubicaciones previstas esta semana:

Noticias relacionadas