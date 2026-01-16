Tractorada en el horizonte: el campo murciano afila los cuchillos contra el acuerdo con Mercosur y en defensa del Trasvase Tajo-Segura

Los agricultores murcianos calientan motores. El campo de la Región de Murcia se prepara para un nuevo ciclo de movilizaciones que promete marcar el final de enero y que conectará las reivindicaciones locales con una gran protesta de alcance nacional. Las principales organizaciones agrarias ultiman estos días un calendario de acciones que se dará a conocer oficialmente el próximo lunes, aunque ya hay una fecha marcada en rojo: el jueves 29 de enero, cuando la Región Murcia se sumará a la jornada de protestas convocada en toda España.

Fuentes de las organizaciones agrarias de la Región explican que el diseño de las movilizaciones está aún en marcha. "Estamos en pleno diseño del tema", señalaban este viernes a La Opinión. Lo que sí dan por seguro es la adhesión a la convocatoria estatal del día 29, "conforme han establecido las organizaciones a nivel nacional". Según fuentes agrarias, lo más probable es que haya tractoradas en carreteras murcianas, aunque todavía se está decidiendo si los tractores llegarán o no al corazón de ciudades como Murcia o Cartagena.

El próximo lunes se decidirá si habrán más movilizaciones en la Región

Mientras tanto, no se descarta que las protestas puedan adelantarse en la Región siguiendo el ejemplo de otras provincias del Levante. En Alicante, Asaja ha convocado una tractorada por el centro de la ciudad el próximo 22 de enero.

Del Mercosur al Trasvase: un frente amplio de reivindicaciones

La protesta que se prepara en la Región de Murcia no se limitará al rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, considerado por el sector como una amenaza directa a la rentabilidad de las explotaciones. A ese eje central se suman reivindicaciones muy arraigadas en el campo murciano, como la defensa del Trasvase Tajo-Segura y el rechazo a otros acuerdos internacionales que, a juicio de los agricultores, fomentan una competencia desleal.

El acuerdo de Pedro Sánchez para hacer trasvases en Marruecos se cuela en las protestas

Desde Asaja Murcia apuntan que las movilizaciones también servirán para protestar contra acuerdos como los firmados con Marruecos, Sudáfrica o Egipto, que permiten la entrada de productos agrícolas producidos bajo normas menos exigentes que las que rigen en la Unión Europea. En el caso de Marruecos, recuerdan que el acuerdo fue respaldado recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro marroquí, y lo consideran potencialmente lesivo para sectores clave de la agricultura regional.

Las organizaciones murcianas miran además a lo que ya está ocurriendo en otras comunidades. En los últimos días se han sucedido protestas en Valladolid, Extremadura o Cataluña. La reacción regional se produce pocos días después de que se anunciara la gran movilización agraria de gran amplitud impulsada por las tres grandes organizaciones profesionales agrarias españolas: Asaja, Coag y UPA. Sus presidentes —Pedro Barato, Miguel Padilla y Cristóbal Cano— anunciaron esta semana un proceso de protestas por todo el territorio para denunciar la "complicada situación" que atraviesan agricultores y ganaderos.

Retenciones y tráfico lento en carreteras guipuzcoanas y en la fronera con Francia por la tractorada de agricultores / Juan Herrero

Las movilizaciones ya han comenzado, con una protesta en la frontera de Irún protagonizada por organizaciones vascas y navarras, y continuarán estos días en comunidades como Extremadura. El punto álgido llegará durante la semana del 26 al 30 de enero, con el día 29 señalado como un 'superjueves' de protestas generalizadas, incluso con actos previstos en Madrid. Las direcciones nacionales han dado margen a sus delegaciones regionales para adaptar las acciones a sus particularidades, sin descartar que el ciclo culmine más adelante en una gran manifestación estatal.

"Sobran los motivos" para salir a la calle

Las organizaciones agrarias coinciden en que las razones para la movilización son numerosas. En el centro del malestar está el acuerdo con Mercosur, que Asaja y Coag rechazan frontalmente en su formulación actual por la falta de reciprocidad y por el impacto negativo que tendría en sectores como el vacuno de carne, el azúcar, la remolacha o los cítricos, especialmente sensibles en regiones como Murcia.

Pedro Barato ha denunciado que el pacto traerá "engaño" al sector y que las cláusulas de salvaguarda son, en la práctica, difíciles de aplicar. Desde Coag, Miguel Padilla alerta de una competencia "absolutamente desleal" y de un escenario que podría provocar pérdidas significativas de producción en varios sectores agrarios europeos. UPA, por su parte, considera que las salvaguardas suponen un avance, aunque insuficiente, y reclama un seguimiento real y eficaz.

A todo ello se suman las críticas a la futura Política Agrícola Común (PAC), que, según las organizaciones, camina hacia una renacionalización que debilita el modelo común europeo, así como los elevados costes de producción, la falta de rentabilidad y una burocracia creciente que ahoga el día a día de las explotaciones.

Con este telón de fondo, el campo murciano aguarda la concreción del calendario regional. El lunes será el día clave para conocer fechas, formatos y escenarios, pero el mensaje que trasladan las organizaciones es claro: el campo murciano no se quedará al margen de una protesta que recorre ya el país y que pretende situar al sector agrario en el centro del debate político y social.