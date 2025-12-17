Este es el programa de actos de Navidad de este miércoles en Murcia

Murcia disfrutará este miércoles de una completa programación navideña. Exposiciones, conciertos corales, talleres inclusivos y actuaciones al aire libre convierten esta jornada en una cita destacada dentro del calendario festivo.

A partir de hoy, en el Palacio Almudí se podrá visitar la exposición conjunta ‘Tres artistas’, que reúne las propuestas de Marc Mateos (La forma que el olvido toma), Jorge de la Cruz (Darkness is the Substance of Life) y Sbah (Trazos). La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, ofreciendo una mirada contemporánea desde distintas perspectivas artísticas.

A las 11.00 horas, la música toma protagonismo en la Residencia de Mayores de San Basilio, con la actuación de la Coral y Rondalla de Mayores, una cita emotiva pensada para compartir el espíritu navideño con los residentes.

A las 12.00 horas, el Museo Ramón Gaya acoge un taller de pintura inclusivo organizado por ASTRAPACE, con acceso libre.

Ya por la tarde, desde las 16.00 horas hasta las 20.30 horas, la Plaza Circular se convierte en escenario de la iniciativa ‘Dulces solidarios’, en la que se repartirá un surtido de productos navideños elaborados por los alumnos del programa experiencial ‘Oportunidades de Empleo en Hostelería Sostenible’ de la Escuela de Hostelería.

Paralelamente, la Plaza Circular alberga actividades en torno al Gran Árbol de Navidad, con talleres en familia y varias actuaciones musicales a lo largo de la tarde y la noche.

A las 18.00 horas, el Coro Jesuitinas Murcia ofrecerá el concierto ‘Con niños a Jesús’, seguido a las 20.15 horas por la actuación de la Coral Universitaria de la UMU, con el recital ‘Gaudeamus’.

Festival Estrenarte con Julia Cry

La programación nocturna se completa con propuestas de distintos estilos. A las 19 horas, el Espacio Joven 585m² acoge una Fiesta de Navidad con recitales de rap, muestras de talleres y actividades de asociaciones locales. Media hora más tarde, a las 20.30 horas, el Belén Municipal, ubicado en el Palacio Episcopal, será el escenario de la actuación del Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Vega, con acceso libre.

La jornada culmina a las 20.45 horas en la Glorieta de España, donde el Festival Estrenarte presenta el concierto de Julia Cry en el Escenario Talento Joven, cerrando un día marcado por la diversidad cultural y el ambiente festivo.

La Navidad también llegará a barrios y pedanías. A las 16.00 horas, el barrio de Espíritu Santo, en Espinardo, acoge ‘Vive la Navidad en comunidad’, con talleres navideños en la Plaza Constitución.

Todos los días

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Exposición ‘Sagrada Familia. Obra de Antonio Campillo’ Hasta el 6 de diciembre. Sala Exposiciones Temporales: Exposición ‘Morada interior. Fotografías de José Luis Montero’. Hasta el 6 de diciembre. Sala Belenes Monumentales: ‘Belén. Escenografía de Peña Sociocultural la Pava y piezas de la colección del museo’; ‘Belén Homenaje a Salzillo, obra de Nicolás Almansa’.

La Casa del Belén. Puente Tocinos.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. Tfno. de información e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia