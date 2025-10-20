Así se reparten los 552 millones del Presupuesto 2026 de Murcia

El Parque Metropolitano Oeste, con la ampliación de la pasarela sobre el río en Barriomar, es uno de los proyectos que resaltó el alcalde, José Ballesta, en la presentación del Presupuesto 2026. Por su parte, el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, detalló que el Presupuesto aumenta de 535 a 552 millones y se organiza en torno a cinco ámbitos de gestión: patrimonio, movilidad, educación, cultura y, la Concejalía que más parte se lleva, la de Huerta, Urbanismo y Medio Ambiente, con 12 millones. Aunque también destacó Muñoz los más de 40 millones destinados a la protección social de la población más vulnerable.

En cuanto a Seguridad Ciudadana y Emergencias, se lleva 7 millones y cabe subrayar un importante incremento de Policía Local y Bomberos, pero también las mejoras proyectadas en el servicio de Protección Civil, con la construcción del Centro municipal de seguridad integrado de El Palmar.

Por otro lado, tanto Educación como Deportes tienen 4 millones y resalta la futura Ciudad del Tenis de Carlos Alcaraz. Un millón irá destinado a la mejora de centros de mayores, lo mismo que se lleva Turismo para mejorar entornos municipales.

En lo que se refiere a Patrimonio, destaca la recuperación del Molino Armero en el Cabezo y la fábrica de harinas de La Renovadora, entre otros proyectos que mencionó Ballesta y se suman a los que ya están en marcha, como la Cárcel Vieja y el yacimiento de San Esteban.

En materia de Movilidad, destaca la futura ampliación del tranvía y la nueva estación del Carmen, así como dos nuevas rotondas en Ronda Sur, otra en el Polígono Industrial Oeste y la ampliación de la de Los Poetas en Miguel Induráin, desgranó el alcalde.

Muñoz concretó que la aprobación inicial del presupuesto se votará en el Pleno de octubre. Entonces, se someterá a un mes de exposición pública y, si no se presentan alegaciones, se aprobará definitivamente y, si no, el visto bueno definitivo se producirá en el Pleno de noviembre -algo que garantiza la mayoría absoluta del PP- y estará ejecutivo a 1 de enero de 2026.

Sobre la ejecución del Presupuesto de este año, el edil aseguró que "va a buen ritmo" y que, a finales del ejercicio, "será muy alto". Y, en cuanto a los proyectos que se quedan fuera de los fondos europeos, serán financiados con financiación municipal, afirmó.