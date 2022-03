El atasco de algunos proyectos en las pedanías de Murcia está haciendo perder la paciencia a los vecinos, que ya se plantean convocar concentraciones de protesta para visibilizar su enfado por la falta de respuestas y soluciones.

Uno de estos proyectos se ubica en la pedanía murciana de Era Alta. Se trata de una sala multiusos situada sobre el consultorio médico de la localidad, en la calle Poeta Miguel Hernández. Los trabajos comenzaron en 2019 pero desde entonces este proyecto, que venía a solucionar la falta de espacios públicos en la zona para diversos colectivos y entidades, está paralizado debido a múltiples complicaciones que llevaron a tomar la decisión de resolver el contrato en vigor.

Desde el Ayuntamiento de Murcia explicaron en su día que hubo errores en el proyecto que provocaron la resolución del contrato, algo que, según ha podido saber esta Redacción, no se habría resuelto del todo. «Los vecinos de Era Alta están ya tan decepcionados con el Ayuntamiento, se sienten tan maltratados, que han perdido la esperanza y se han acostumbrado a la falta de servicios», señala el alcalde pedáneo, Ángel García, que explica que no ha dejado de preguntar por este asunto a diversos departamentos municipales, «pero no obtengo ninguna respuesta, creo que ni siquiera ellos saben lo que ha pasado con este contrato, o cómo resolver esta situación; ya han pasado más de dos años», lamenta el vocal de Vox.

Un perjuicio asociado a la paralización lo sufren desde hace varios años los profesionales sanitarios y los pacientes del consultorio médico situado en la planta baja. Con las fuertes lluvias que caen en la Región volvieron las goteras en este centro de Atención Primaria. Una vez más se repitió la escena: médicos y enfermeros agarrando fregonas y colocando cartones y cubos en el vestíbulo y en la sala de espera. A pesar de que el Ayuntamiento es conocedor de este problema, no ha procedido a solucionarlo.

Otros proyectos atascados se sitúan en La Ñora. El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, prometió en junio de 2021 que el centro de mayores y la biblioteca de La Ñora abrirían sus puertas durante los meses de verano del pasado año, tras unos trabajos de remodelación. No fue así, y el incumplimiento ya se extiende casi 9 meses. Los vecinos de la localidad ya están realizando los trámites pertinentes para convocar una concentración de protesta el próximo día 16 de marzo.

En cuanto al centro de mayores, fuentes municipales explicaron que se está revisando la ejecución de la obra para llevar a cabo su certificación final y posterior recepción de la misma por parte de Urbamusa y de los técnicos municipales. «En un par de semanas estará solucionado y el centro social de mayores podrá abrir sus puertas», aseguraron estas fuentes. En cuanto al mobiliario informaron que ayer se aprobaron los pliegos para la contratación de la maquinaria y el equipamiento necesarios «para que este centro y otros más estén en perfectas condiciones para acoger a los mayores, aunque para ello hemos tenido que habilitar partidas presupuestarias porque estas necesidades no fueron previstas por el PP».

Sobre la biblioteca, el edil de Educación, Antonio Benito, explicó que hay un problema con la empresa que hizo la reforma. «En el proyecto había una escalera que tenían que hacer recta, pero la empresa la hizo en forma de L, y por ello los técnicos del Ayuntamiento se niegan a recepcionar la obra en esas condiciones, porque no respeta el proyecto que se aprobó; es un problema administrativo, no se puede abrir de momento porque la obra no está entregada todavía».