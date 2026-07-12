La falta de accesibilidad universal, otra carga más para la España vaciada: "Acceder al cajero en silla de ruedas es imposible"

La falta de accesibilidad universal en las pedanías de la Región comienza a ser un problema acuciante, cuyos vecinos vuelven a ser los grandes perjudicados. El envejecimiento de gran parte de la población está generando una serie de problemas de accesibilidad en las pedanías y diseminados. Otra vez la mal llamaba España vaciada vuelve a ser la gran protagonista.

Esta falta de espacios adaptados lo está viviendo Bernardino Sánchez en primera persona

Esta falta de espacios adaptados lo está viviendo Bernardino Sánchez en primera persona. Después de una larga vida de trabajo, quería convertir la pedanía moratallera de Cañada de la Cruz en su lugar de descanso y poder disfrutar de una merecida jubilación, el destino truncó este sueño cuando por falta de buena circulación de la sangre, le tuvo que ser amputada una pierna. Su familia realizó la adaptación de su vivienda en el núcleo diseminado, cambiando accesos, creando rampas para poder salir a la calle y adaptando el cuarto de baño, entre otras acciones. La realidad se convierte en pesadilla cuando quiere pasear por la pedanía, "para acceder al cajero en silla de ruedas se hace totalmente imposible, al igual que para subir a las aceras para ir de un sitio a otro", explica Bernardino, sentando en su silla de ruedas en el comedor de su casa, "más complicado todavía en mi caso que llevo una silla eléctrica y todavía es de mayores dimensiones". Acudir al propio bar, el único lugar donde poder socializar en Cañada de la Cruz, "no hay manera para poder llegar, aunque los propietarios en este caso sí han puesto de su mano y me colocan una rampa metálica cada vez que quiero ir", detalla.

Discriminado y excluido de poder tomar un café o socializar con los vecinos del pueblo Sergio Sánchez — hijo de Bernardino

Su hijo Sergio explica que su padre está siendo "discriminado y excluido de poder tomar un café o socializar con los vecinos del pueblo".

Dar un paseo por el pueblo se acaba convirtiendo en una odisea y tener que ocupar la calzada por donde transitan los coches, "buscas libertad y al final es un laberinto para poder llegar a cualquier sitio", subraya Bernardino.

La familia ha pedido al Consistorio que adapten las aceras para que las personas en silla de ruedas puedan acceder a los servicios más básicos del municipio. "Requiere una mínima inversión económica, pero también una gran conciencia social, la cual parece que desgraciadamente escasea...", pone de manifiesto Sergio, quien recuerda que "no se debería limitar y discriminar a nadie por su condición física en los tiempos que corren y mucho menos por parte de las instituciones públicas". Por el momento no han recibido respuesta del Consistorio a la petición.

Esta circunstancia no es una particularidad de esta familia, la situación sigue siendo compleja para transitar con carritos de bebé o intentar acceder con unas simples muletas.

Una cuestión que se repite en la gran mayoría de pedanías y núcleos diseminados de la comarca del Noroeste. Siendo el gran problema la falta de un proyecto que elimine de manera efectiva las barreras arquitectónicas que dan acceso a los servicios mínimos, ya que una simple rampa debe de tener unas características muy concretas para poder acceder en una silla de ruedas con total seguridad para el usuario.

Infraestructuras antiguas

Bernardino no puede acceder al cajero automático de la pedanía / Enrique Soler

La falta de accesibilidad universal está agravada por infraestructuras antiguas, aceras estrechas y falta de rebajes en los bordillos. Esto vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y a la movilidad autónoma.

La normativa exige la adaptación de todos los entornos, siendo los Ayuntamientos los responsables de adecuar las vías públicas. En la Región de Murcia, el marco legal incluye la Ley 4/2017 de Accesibilidad Universal y el Reglamento de Accesibilidad Universal (Decreto 177/2024), que establecen la obligatoriedad de eliminar estas barreras.

Planes municipales

Algunos Ayuntamientos de la Región ya se han puesto manos a la obra para intentar solventar este problema que cada día es más acuciante. El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar iniciaba en 2023 un plan con el objetivo de abordar la mejora y modernización de los barrios y pedanías que configuran el tejido urbano del municipio. Para ello, se elaboró un Plan de Barrios y Pedanías que tendrá como ejes principales la mejora de la movilidad, accesibilidad y seguridad de las 14 zonas en las que se configura el municipio.

Otros Ayuntamientos, como el caso de Caravaca de la Cruz, han aprovechado el Plan de Obras y Servicios para centrar el foco, con parte del presupuesto en pedanías, e ir adaptándose a la legislación vigente en materia de accesibilidad a los diferentes salones sociales, a la vez que se realizan mejoras en la vía pública.

El objetivo de la accesibilidad es eliminar barreras y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas

El objetivo de la accesibilidad es eliminar barreras y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas, sean cuales sean sus capacidades físicas, sensoriales, cognitivas o tecnológicas.