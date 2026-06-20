El 32 Certamen de Calidad Vinos DOP Jumilla premia a 12 vinos con Medalla de Oro

Los Salones Pío XII de Santa Ana del Monte en Jumilla acogía la 32 edición del Certamen de Calidad de los Vinos DOP Jumilla, en la que se dieron a conocer los 12 vinos ganadores en una ceremonia que reunió a alrededor de 270 personas del sector y en la que la periodista Lourdes Gómez Navarro fue la maestra de ceremonias.

La protección del paisaje único de la DOP Jumilla, principal reivindicación del sector en su encuentro anual

El jurado del Certamen, compuesto por sumilleres, enólogos, formadores y comunicadores, ha otorgado 12 medallas de oro a los vinos más puntuados de cada categoría y que superaron los 90 puntos, además de dos Menciones Especiales, al Mejor Vino Monastrell y al Mejor Vino Ecológico. En este Certamen, 26 vinos han superado la barrera de los 90 puntos, siendo 12 los premiados.

Bodegas Luzón se alza con 4 galardones, y su vino Luzón Colección Monastrell ecológico ha resultado ser el protagonista indiscutible de la noche, obteniendo 3 trofeos: al mejor vino tinto sin madera, y las menciones especiales al mejor vino ecológico y mejor vino Monastrell. Además, Bodegas San Dionisio, Bodegas Bleda y Bodegas Alceño han recibido dos galardones cada una.

El resto de los premios han estado repartidos entre Bodegas Salzillo, Bodegas Delampa, Bodegas Carchelo y Bodegas BSI, con un premio cada una.

A la gala han asistido representantes de las administraciones de la Región de Murcia y de Castilla-La Mancha. Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, administración que tutela la DOP Jumilla por su carácter pluriautonómico, estuvo representado por Marta Garrido, subdirectora general de la Subdirección General de Control de Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios, quien dedicó unas palabras a los asistentes.

Desde Murcia, asistieron el nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Joaquín Buendía Gómez, quien estuvo acompañado por Fulgencio Pérez Hernández, director general de Industria Alimentaria, Andrés Martínez Bastida, director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), y representando la parte de desarrollo turístico, acompañó Juan Francisco Martínez Carrasco, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

32 Certamen de Calidad /Vinos DOP Jumilla_100 / Enrique Soler

Desde el gobierno de Castilla-La Mancha, han asistido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, junto a la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, además del delegado provincial de Agricultura en Albacete Ramón Sáez y el diputado de Albacete de Medio Ambiente, José Antonio Gómez Moreno.

Los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la DOP Jumilla: Fuente-Álamo, Hellín, Ontur, Albatana, Montealegre del Castillo, tampoco han faltado a la cita anual, en la que, por supuesto estaba también la alcaldesa de Jumilla, ciudad anfitriona de la ceremonia. También algunos de los catadores de esta edición, Esperanza Andreo, Diego Cutillas, Álvaro de Miguel, Eva López, Antonio Caravaca, y Juan Corredor pudieron acompañar a las bodegas en esta ceremonia.

En su discurso, Silvano García, presidente del Consejo Regulador de la DOP Jumilla, hizo un recorrido a lo largo de sus siete años de presidencia

En su discurso, Silvano García, presidente del Consejo Regulador de la DOP Jumilla, hizo un recorrido a lo largo de sus siete años de presidencia, realizando un balance de todo su mandato.

Una gala marcada por el mensaje claro de oposición del sector vitivinícola a la implantación de un macro vertedero en Fuente-Álamo, así como a otras amenazas medioambientales de diversa índole que planean sobre este territorio: la planta de biogás en Tobarra, las macrogranjas en diversas pedanías, y la transformación del paisaje con otros cultivos no autóctonos, o instalaciones de macroplantas solares. Todos ellos proyectos que afectarían de forma muy negativa al territorio de la DOP Jumilla.

Los vinos premiados en el 32 Certamen de Calidad Vinos DOP Jumilla han sido:

Vinos ganadores / La Opinión

Mejores vinos Blancos:

Alceño Sauvignon Blanc Fermentado en Barrica 2024, Bodegas Alceño

Mainetes Verdejo Ecológico Fermentado en Barrica 2025, Bodegas San Dionisio

Mejores vinos Rosados:

Alceño Rosado 2025, Bodegas Alceño

Señorío de Fuente-Álamo Monastrell Rosado ecológico 2025, Bodegas San Dionisio

Mejores vinos Tintos jóvenes:

Luzón Colección Monastrell ecológico 2025, Bodegas Luzón

Hacienda Salzillo 2025, Bodegas Salzillo

Mejores vinos Tintos elaborados en contacto con madera hasta 6 meses:

Delampa Autor 2023, Bodegas Delampa

Pino Doncel Black 2025, Bodegas Bleda

Mejores vinos Tintos elaborados en contacto con madera durante más de 6 meses:

Origen de Luzón Syrah 2024, Bodegas Luzón

Muri Veteres 2022, Bodegas Carchelo

Mejores vinos Dulces

Lacrima Christi, Bodegas BSI

Amatus 2023, Bodegas Bleda

Mención especial mejor vino Monastrell

Luzón Colección Monastrell ecológico 2025, Bodegas Luzón

Mención especial mejor vino ecológico

Luzón Colección Monastrell ecológico 2025, Bodegas Luzón

El vino naturalmente dulce Lacrima Christi de Bodegas BSI, fue una vez más el vino puntuado del certamen. Respecto a los vinos tranquilos, el vino más puntuado y protagonista indiscutible de la noche fue el Luzón Colección Monastrell ecológico 2025 de Bodegas Luzón.

Sobre el Certamen de Calidad Vinos DOP Jumilla

El Certamen de Calidad de Vinos DOP Jumilla cumple en este 2026 su 32 edición, es uno de los más antiguos en España, reconocido desde su inicio por el Ministerio de Agricultura, y nació con el fin de poner en valor la calidad de los vinos embotellados en la DOP Jumilla en una época donde predominaba el vino a granel.

En la actualidad, este Certamen es el reflejo de la DOP Jumilla, y en él participan puntualmente la mayoría de las bodegas pertenecientes a esta Denominación. El personal del Consejo Regulador acude a las bodegas para el riguroso proceso de toma de las muestras presentadas. A lo largo de dos jornadas de cata a ciegas, alrededor de 150 muestras son sometidas a examen por un panel de catadores expertos. Este hecho dota al Certamen de una identidad propia, ya que el juicio del panel de cata es un reflejo certero de las demandas del mercado en cuanto a calidad.

El principal objetivo de este Certamen es premiar la calidad de las elaboraciones de la DOP Jumilla, así como dar protagonismo a la auténtica reina de este territorio, la uva Monastrell, y al cultivo ecológico en la DOP Jumilla, mayoritario en esta Denominación de Origen. Para ello, se establece una Mención Especial al Mejor Vino Monastrell, y una Mención Especial al Mejor Vino Ecológico del Certamen.

Sobre la Denominación de Origen Protegida Jumilla

La Denominación de Origen Protegida Jumilla posee una tradición vitivinícola que se remonta a los restos de vitis vinífera – junto a utensilios y restos arqueológicos – hallados en Jumilla originarios del año 3.000 a.C., siendo los más antiguos de Europa.

La zona de producción, en altitudes que varían entre los 320 y 980 metros y surcada por sierras de hasta 1.380 metros, la delimitan, por un lado, el extremo sureste de la provincia de Albacete, que incluye los municipios de Hellín, Montealegre del Castillo, Fuente Álamo, Ontur, Albatana y Tobarra; por el otro, el norte de la provincia de Murcia, con el municipio de Jumilla. Más de 20.000 hectáreas de viñedo, en su mayoría de secano, y en vaso, ubicado sobre suelos predominantemente calizos.

El total de viñedo viejo en la DOP Jumilla supone más de 20% de la superficie, siendo la variedad Monastrell la mayoritaria (el 90% de la viña vieja). Se estima que gran parte de esta viña vieja está plantada a pie franco, al menos 1.000 hectáreas, destacando que el 89% es Monastrell, 6% Airén y 3% Garnacha Tintorera.

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Las características climáticas, con escasas precipitaciones que apenas alcanzan los 300 mm al año y las más de 3.000 horas de sol permiten unas condiciones idóneas para el cultivo ecológico, mayoritario en esta denominación de origen.