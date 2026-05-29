Vox trató de presentar una moción de censura con el PSOE en Cieza: "Lo vamos a intentar"

El PSOE sí accedió a presentar una moción de censura al PP de Noelia Arroyo en Cartagena aunque entre los compañeros de viaje hubiera dos concejales expulsados de Vox. A lo que no estuvo dispuesto el Grupo Municipal Socialista es a presentarla con Vox en el Ayuntamiento de Cieza. Los de Abascal, sin embargo, sí que lo intentaron.

La Opinión ha tenido acceso a conversaciones de WhatsApp que demuestran que el portavoz de Vox en el Consistorio ciezano, Jesús Castaño, sabía que desde el partido estaban tramando una operación para sacar al 'popular' Tomás Rubio de la Alcaldía.

"Me confirman que estáis hablando con el PSOE", escribe el dirigente de Vox a un compañero de filas. Más tarde, le preguntan qué requisitos se necesitan para presentar una moción de censura. "Mayoría absoluta y un candidato", respondió. Esta conversación tuvo lugar el pasado 27 de septiembre, después de que Rubio perdiera la cuestión de confianza, momento en el que se abrió el plazo de un mes para presentar una moción de censura. "¿La vais a presentar?", preguntó el portavoz al partido, que respondió: "Lo vamos a intentar".

Según las conversaciones a las que ha tenido acceso esta redacción, la fórmula que buscaba Vox no era mantenerse en el Gobierno local con el PSOE hasta 2027, sino nombrar a un candidato de consenso que se comprometiera a dimitir justo después de coger el bastón de mando, volviendo así a la misma situación de 2023. Lo que ganaba así Castaño era forzar al PP a prescindir del alcalde actual y nombrar a otro, ya que ambos miembros de la Corporación están enfrentados desde que Tomás Rubio les expulsara del Ejecutivo municipal en marzo de 2024.

"Para el PSOE de Cieza, Vox era 'racista, homófono y malísimo', pero solo si no lo necesitan para gobernar. En ese caso, estos son mis principios, pero si no me gustan, tengo otros", escribió el PP del municipio tras conocer la operación de Vox.

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Ni PSOE ni Vox llegaron nunca a ningún acuerdo, lo que se ha demostrado, sin embargo, es que los de Abascal estaban dispuestos a darle una oportunidad.