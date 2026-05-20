Teresa García, alcaldesa de Calasparra: "Llevamos más de doce años esperando una autovía"

«Más de doce años». Ese el tiempo que Calasparra lleva esperando para que la autovía norte la conecte con el resto de España. Así lo denunció este martes la alcaldesa de la localidad, Teresa García, durante su intervención en la mesa redonda ‘Turismo y Sostenibilidad’, celebrada durante el III Foro de Municipalismo organizado por La Opinión y Prensa Ibérica. Espacio que aprovechó para denunciar la falta de apoyo institucional que, a su juicio, dificulta el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación en el Noroeste de la Región de Murcia.

Durante su participación en el encuentro, García defendió la necesidad de impulsar un modelo turístico sostenible que permita proteger el patrimonio natural y cultural de los municipios del interior, aunque situó la falta de infraestructuras como uno de los principales obstáculos para garantizar oportunidades de futuro en la comarca. «En el caso de Calasparra, llevamos más de 12 años esperando una autovía», lamentó la regidora, quien insistió en que se trata de una infraestructura «necesaria» tanto para mejorar las comunicaciones como para atraer empresas e inversiones.

La alcaldesa denunció que la RM-714 es «la carretera con mayor siniestralidad de la Región de Murcia» y explicó que la ausencia de una autovía obliga a los vecinos y visitantes a desplazarse por Bullas, Moratalla y Caravaca para enlazar con la autovía en dirección a Madrid y con Andalucía.

Teresa García, junto a otros regidores muncipales, en una de las mesas del Foro Municipalismo / L.O.

García aseguró que los municipios del interior trabajan de forma coordinada para frenar la despoblación, aunque advirtió de que esa tarea resulta cada vez más complicada sin respaldo de otras administraciones. «Calasparra puede trabajar de manera individual y con el resto de municipios para facilitar y promover que la despoblación no nos llegue al interior de la Región, pero claro, si no tenemos ayuda de las otras administraciones esto es cada vez más difícil», señaló. En ese sentido, incidió en que la falta de infraestructuras impide que nuevas empresas puedan implantarse en el municipio «pese a ser un lugar estratégico», ya que, recordó, Calasparra «está situada en el centro de España y comunica con Andalucía».

«Es duro cuando uno pide y no encuentra nunca nada», afirmó. García defendió además que «los alcaldes deben gobernar para todos, sean del color político que sean» y sostuvo que, «cuando vas a pedir y es de forma justificada, la petición debe ser atendida».

Sin la ayuda de las administraciones es cada vez más difícil frenar la despoblación

Más allá de la reivindicación de infraestructuras, la regidora centró buena parte de su intervención en la necesidad de desarrollar un turismo compatible con la conservación del patrimonio. «Algo nos preocupa: poner en riesgo nuestro rico patrimonio», explicó. A su juicio, ese es «un gran problema» a la hora de «vender turismo, de hacer municipio y de hacer municipalismo», por lo que defendió políticas que permitan impulsar el sector sin perjudicar «a nuestro patrimonio ni a nuestro medio ambiente».

La alcaldesa aseguró que la Región de Murcia puede «enorgullecerse» de su riqueza patrimonial, tanto en el litoral como en el interior, y destacó la importancia de que los municipios pequeños colaboren entre sí para ofrecer una propuesta turística conjunta. En este contexto, puso en valor la iniciativa Tierras de la Vera Cruz, la marca turística que agrupa a los seis municipios del Noroeste –Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla y Mula– a través de la Mancomunidad de Servicios Turísticos.

De la mano

«Esto demuestra la importancia que tiene trabajar en conjunto entre los municipios pequeños, darnos la mano y vender lo que tenemos», afirmó García. «No somos nada si los municipios pequeños no nos damos la mano, si no trabajamos en conjunto para ofrecer esa riqueza tan importante que tenemos en nuestro interior», añadió. Según explicó, el objetivo es posicionar el interior de la Región como un destino turístico de referencia a nivel nacional e internacional, siempre «pensando en la sostenibilidad» y en «proteger nuestro patrimonio».

En su intervención, la alcaldesa repasó algunos de los principales recursos patrimoniales y naturales de Calasparra, insistiendo en la necesidad de preservarlos. Entre ellos citó el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicado «dentro de la única reserva terrestre de la Región de Murcia», así como las pinturas rupestres del Cañón de Almadenes.

García destacó especialmente los Abrigos del Pozo, declarados Patrimonio de la Humanidad y situados en ese entorno natural. Según explicó, se trata de «uno de los conjuntos rupestres más accesibles de la Región» y de «los únicos abrigos de España que son accesibles por tierra y agua y que tienen accesibilidad universal».

Estamos en un enclave privilegiado para que se establezcan las empresas

La alcaldesa también hizo referencia a la Cueva del Puerto, que definió como «una de las cavidades hipogénicas más importantes de Europa» y la «única cueva subterránea que cuenta con una visita adaptada para visitantes durante 300 metros».

Junto al patrimonio natural y cultural, García defendió las iniciativas vinculadas al arroz de Calasparra como ejemplo de desarrollo turístico sostenible ligado al territorio. Explicó que el municipio trabaja en rutas guiadas en las que los agricultores muestran «las bondades de esos paisajes culturales catalogados por el Ministerio de Cultura» y dan a conocer el arroz de Calasparra, «el primer cereal en el mundo en obtener la denominación de origen».

La alcaldesa recordó además que este producto cumple este año su cuarenta aniversario y destacó la implicación del sector hostelero en la promoción gastronómica del municipio.

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Según detalló, el proyecto incluye experiencias culinarias, rutas interpretativas, actividades divulgativas y acciones formativas encaminadas a estrechar la relación entre «patrimonio, innovación y sostenibilidad». Una estrategia que, en palabras de la alcaldesa, pretende demostrar que el desarrollo turístico del interior puede avanzar sin renunciar a la conservación de sus recursos naturales, culturales y agrícolas.