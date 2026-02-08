Fiestas
La fantasía de la aguileña Christel Vanden y el italiano Yuri Falzetti triunfan en el World Bodypainting Festival del Carnaval de Águilas
El Carnaval de Águilas fue sede de la final mundial de Maquillaje Corporal con la participación de 21 fantasías que llegaron de todo el mundo, en la que además de la propuesta italo-española, triunfaron dos fantasías de Corea del Sur
En esta edición del Carnaval de Águilas se esperaba con mucho interés la celebración del Concurso de Maquillaje Corporal puesto que se había elegido Águilas para celebrar la World Bodypainting Festival, que citaba en la fiesta de Interés Turístico Internacional de la ciudad costera a 21 propuestas que llegaron de distintos lugares del mundo, como cuatro de Corea del Sur, tres de México, otras tantas de Francia, Polonia, Reino Unido y España. Unas fantasías plasmadas sobre los cuerpos de las modelos que impactaron, tanto en elaboración como en las puestas en escena.
Una gala bajo el temario del carnaval aguileño de este año, el Mundo del Circo, que fue presentada por los aguileños Laura Hernández, quien se encargaba de la traducción en inglés y Juan Antonio Mulero, ambos junto con la dirección del certamen y la organización de la Federación de Peñas del Carnaval lograron que la cita fuera dinámica y divertida, para una sala Jordi Rebellón del Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena que estaba repleta de público.
Entre todas las propuestas llegadas de todo el mundo, el jurado compuesto por especialistas del bodypainting, la belga Houyam Hajlaoui, la italiana Elena Tagliapietra, la lorquina María Alcaina Romera y el director de la gala Alex Barendregt, eligieron la propuesta “El Espectáculo del Equipo Loco” presentada por los artistas la aguileña Christel Vanden y el italiano Yuri Falzetti y plasmada sobre el cuerpo de Cristina Poletto. El resto de premios fueron para dos propuestas llegadas de Corea del Sur, el segundo premio fue para la fantasía titulada “Mascara Sonriente”, de los artistas Lee Chaewon y Jang Eunbi, con la modelo aguileña Lidia Orozco; y el tercer premio también se fue a Corea del Sur, para la fantasía “Los sueños y la realidad se difuminan” de Yim Nayeon y Kim Yewon, quienes pintaron su propuesta sobre el cuerpo de Carla Patricia Céspedes.
La sirvió para volver a demostrar por qué el Carnaval de Águilas, está declarado de Interés Turístico Internacional, tal fue así que el director del certamen Alex Barendregt, indico que “podemos desarrollar esta competición aquí realmente es increíble, tenemos un objetivo de incorporar la parte del show, creo que tiene mucho potencial” afirmando para un futuro que “sí, estaré de vuelta, por aquí seguro”.
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- Alarma por un incendio con tres heridos en un edificio de Murcia: 'Hay vecinos atrapados
- Este pueblo de Murcia tendrá un superpuente en febrero de 2026 al solaparse el festivo con el Carnaval
- Estas son las calles cortadas esta tarde en Murcia por la protesta por la vivienda y las pensiones
- Estos son todos los carnavales que se celebran este fin de semana en Murcia