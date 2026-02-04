Mazarrón recupera a su patrón tras la restauración de la imagen de San Antonio

La parroquia de San Antonio de Mazarrón acogió en este martes la presentación oficial de la imagen restaurada de su titular, tras los trabajos realizados en el Centro de Restauración de la Región de Murcia.

La escultura, una talla en madera policromada fechada en 1947 y obra del escultor murciano Juan González Moreno, ha recuperado su estabilidad estructural y su lectura original gracias a una intervención promovida por la Comunidad Autónoma.

Se trata de una obra poco conocida dentro de la producción del artista, encuadrada en el clasicismo renovado que caracteriza su trayectoria y en la que ya se anticipan rasgos de su madurez creativa.

La imagen, concebida en el contexto de las reposiciones devocionales de la posguerra, destaca por la sobriedad franciscana, la unidad de bloque y la delicada representación de San Antonio con el Niño Jesús, formando parte además del proceso de recuperación del patrimonio perdido tras los sucesos de 1936.

La Comunidad ha invertido 15.000 euros en la conservación de la talla

Durante el acto, el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó que "hoy es un día muy especial para Mazarrón, porque se devuelve a su parroquia y a sus vecinos la imagen de su patrón, profundamente arraigada en la identidad del municipio, restaurada con el máximo rigor técnico y respeto a su valor histórico y devocional".

La intervención, ejecutada por el Centro de Restauración de la Región de Murcia dentro del programa regional de inversiones en patrimonio cultural, ha contado con un presupuesto de 15.000 euros. Los trabajos han incluido la estabilización estructural de la talla, la limpieza de la policromía y la reintegración cromática necesaria para recuperar su correcta lectura estética, aplicando criterios de mínima intervención y respeto a la materialidad original.

"El trabajo del Centro de Restauración demuestra cómo la inversión pública en patrimonio cultural no solo protege bienes históricos, sino que refuerza la memoria colectiva y el vínculo emocional de los ciudadanos con su historia", concluyó Sánchez.