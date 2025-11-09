Las fiestas del Patrón de Lorca echan a andar con la presentación del cartel

"Lorca en noviembre es San Clemente y, entre todos, especialmente los jóvenes estamos empeñados en demostrarlo". Con esta frase el presidente de la Federación San Clemente, entidad encargada de dar culto y celebrar las festividades del patrón de la Ciudad del Sol, daba comienzo a la presentación del cartel anunciador de unos festejos que, hasta el próximo día 24, llenarán de historia las calles de la ciudad. Y es que, tal y como destacaba Luis Torres del Alcázar, uno de los datos que más llama la atención al respecto de la obra es la edad de su autora: 16 años.

Así esta joven, de nombre Blanca Carrasco, se convertía en el mejor ejemplo de que la juventud está con San Clemente. En cuanto a la obra en sí, Carrasco detallaba que había supuesto más de tres meses de trabajo, elaborándose primero a mano alzada y pasando después por un arduo proceso de digitalización en el que hasta las tipografías utilizadas eran elaboradas exprofeso. En la imagen, de gran colorido, se puede contemplar la tradicional subida con antorchas a la Fortaleza del Sol, un evento que rememora la leyenda de la conquista de la ciudad por parte del infante Alfonso gracias a una ingeniosa treta en lugar de la fuerza de las armas.

El cartel, en detalle. / Daniel Navarro

Aumento patrimonial

Después de la presentación del cartel los asistentes disfrutaban de una nueva edición de 'la pieza del mes', una actividad a través de la cual los componentes de la Federación repasan –una vez al mes– el patrimonio de la entidad y su relación con diversos temas. En esa ocasión, la pieza protagonista era una réplica en miniatura de la escultura de San Clemente que, desde 1948 se venera en la Ciudad del Sol tras su llegada para sustituir a la escultura desaparecida durante la Guerra Civil.

Presentación de la nueva pieza patrimonial de la Federación. / Daniel Navarro

Destinada a presidir el futuro despacho del presidente de la Federación en la antigua iglesia de Santa María, se trata de una obra del afamado artesano napolitano Marco Ferrigno, que la elaboraba por encargo de la familia Torres del Alcázar. Durante sus intervenciones el secretario-canciller de la entidad, Enrique Pérez, y el director del ciuFRONT, David Torres del Alcázar, repasaban la vinculación de San Clemente con la Ciudad del Sol, además de poner en valor la calidad de la figura así como de la capa bordada en sedas y oro –elaborada por Silvia Teruel– que viste en perfecta reproducción de la escultura de tamaño real.

"Confirma que estas tradiciones siguen vivas y fecundas, capaces de articular, a través del arte, un puente entre la historia, la fe y la cultura contemporánea", significaba Pérez Richard al respecto de la obra, que representa una de las tradiciones más antiguas de la ciudad italiana, como es la elaboración de belenes, con el arte del bordado lorquino.

Avanzan las obras

Ambos eventos tenían lugar en la antigua iglesia de Santa María, actual sede del museo medieval de Lorca, cuya fachada está siendo sometida a una pequeña intervención destinada a revertir los daños provocados por la humedad. Iniciadas a finales de octubre, los avances eran admirados por los asistentes en los momentos previos al inicio de la presentación.

Estado actual de la fachada de Santa María. / Daniel Navarro

Ejecutados por el Ayuntamiento, estos trabajos permitirán devolver la fachada a un estado óptimo, contemplándose la reconstrucción de molduras y elementos ornamentales perdidos, la recuperación y consolidación de los materiales originales y la restauración de las superficies dañadas. Asimismo, se repondrán piezas faltantes en diferentes puntos, asegurando la coherencia formal y estética del conjunto arquitectónico.