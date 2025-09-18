Lorca ultima los preparativos para su Feria grande

Nueve escenarios, setenta atracciones cuarenta jaimas y toldos, dos transformadores eléctricos y una portada con casi 40.000 puntos de luz, 60 aseos químicos, 50 tomas de agua provisionales y 10.000 sillas. Estos son los números del operativo logístico desplegado en Lorca con motivo de la Feria, que arrancará su rico programa de eventos este viernes por la noche. Fulgencio Gil, alcalde de la ciudad, daba cuenta de las diferentes actuaciones puestas en marcha por el Consistorio antes de "uno de los acontecimientos más multitudinarios que dinamiza no sólo la ciudad, sino toda la comarca".

Algo que hacía junto a la edil de Festejos, María de las Huertas García Pérez, y el presidente de la Asociación de Feriantes de Lorca, José Antonio Peñas Valero, en el transcurso de una visita al recinto ferial del Huerto de la Rueda para supervisar los compases finales del montaje de atracciones y casetas. Una ocasión que Gil Jódar no dejaba escapar, reiterando su petición a propios y extraños de cara a "todos contribuyamos" a que Lorca muestre su mejor versión.

Fulgencio Gil durante su intervención. / L.O.

"Todos tenemos que implicarnos para lograr mostrar a todos, la mejor imagen de una ciudad que avanza en la dinamización no sólo de nuestro territorio, sino de la comarca del Guadalentín y la de los Vélez y Almanzora", señalaba el regidor, que también aprovechaba para agradecer el trabajo de las diferentes concejalías y servicios implicados en la organización de la feria.

"Conciertos, exposiciones, festivales de folclore, atracciones, juegos para los más pequeños, toros, exhibición de enganches, sesiones de DJ y la mejor gastronomía en formato tapa, se darán cita para vivir unos días únicos", abundaba Gil Jódar, que hacía un repaso por las atracciones que a lo largo de los días podrán disfrutarse en el Huerto de la Rueda.

Emoción y adrenalina

Dentro del 'catálogo' de atracciones de este año destaca el ‘Impact’, "una atracción única en el mundo", que se estrenaba en la pasada Feria de Abril de Sevilla. Mezcla del Canguro Loco y del Projekt I, se trata una máquina de emociones fuertes y pura adrenalina. "El número de atracciones mecánicas, casetas de tiro, tómbolas y de alimentación superan las 70. Sólo de atracciones alcanzamos más de 30. Hay novedades en cuanto a atracciones para los más mayores, pero también para los pequeños de la casa", aportaba.

Atracciones en el Huerto de la Rueda. / Daniel Navarro

Asimismo, el alcalde hacía énfasis en la noria panorámica. "Está especialmente diseñada para personas con movilidad reducida. Cuenta con aire acondicionado en cada una de las cabinas y con hilo musical. Además, dispone de un botón del pánico. Tiene una altura de más de 30 metros que permitirán unas vistas privilegiadas de toda la ciudad", sumaba

Ornato general

Dentro de los preparativos para la Feria también se han embellecido los jardines de la ciudad, renovando las plantas de temporada y recortando las ramas de los árboles que impedían el normal tránsito peatonal bajo ellos, como era el caso de algunas calles y plazas. También se han señalizado convenientemente los aparcamientos, casi una treintena, con unas 9.000 plazas.

"Está todo dispuesto para disfrutar de una de las mejores fiestas que hemos tenido. Todos los técnicos y operarios de las concejalías han puesto el máximo interés por lograr el disfrute de los lorquinos y visitantes. Y vuelvo a pedir a todos, que hagamos más fácil la tarea de los que esos días están trabajando para permitirnos disfrutar a los demás. Que procuremos hacer uso de los aseos químicos, de las papeleras, de los contenedores de basura, para agilizarles el trabajo y que la ciudad se muestre como es, una ciudad monumental, que sabe acoger al visitante como nadie" terminaba Fulgencio Gil.