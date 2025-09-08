Denuncian pintadas neonazis y bolsas con caca de perro al local de IU-Verdes y PCE de Molina de Segura

La agrupación local de Izquierda Unida-Verdes y el núcleo del Partido Comunista de España (PCE) de Molina de Segura ha presentado una denuncia en la Policía Nacional tras sufrir ataques reiterados contra su local en los últimos meses, que incluyen "pintadas de simbología neonazi y mensajes amenazantes", explica la formación en un comunicado.

En declaraciones ofrecidas frente al consistorio, el miembro de la dirección municipal de IU-Verdes, Andrés Alacid, detalló que el pasado 21 de febrero aparecieron pintados en la puerta de la sede símbolos de carácter neonazi: las letras “SS”, la cruz gamada y las siglas “A.H.T.R.”, que significan “Adolf Hitler Tenía Razón”. Según señala Alacid, “este tipo de ataques suponen una amenaza directa contra nuestra militancia y contra todas aquellas personas que defienden los valores democráticos en nuestro municipio”.

Tras el regreso de las vacaciones de verano, con el comienzo del curso político, los miembros de la directiva local se encontraron con nuevas pintadas. Como denuncia IU mediante un comunicado, “en esta ocasión han añadido los números 14/88, muy utilizados por grupos neonazis. El 14 hace referencia a las ‘catorce palabras’ del terrorista y supremacista blanco estadounidense David Lane: ‘Debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos’. Y el 88 significa Heil Hitler. A ello se suma una bolsa con excrementos de perro que fue depositada en el buzón de nuestra sede, con un evidente ánimo de intimidar y humillar”.

El portavoz de IU-Verdes recordó que este tipo de ataques no son un hecho aislado, pues anteriormente la sede del PSOE de Molina también fue objeto de pintadas de simbología fascista. “La reiteración de estos mensajes nazis y fascistas en nuestro municipio no puede ser tomada a la ligera: constituyen una amenaza para la convivencia democrática y para la seguridad de las personas que militamos o simpatizamos con Izquierda Unida-Verdes y el Partido Comunista. No se trata de simples gamberradas, sino de un mensaje político de odio que busca infundir miedo”, ha subrayado.

Alacid explicó que, por este motivo, “hemos decidido acudir a la Policía para denunciar los hechos y también trasladar por escrito al Ayuntamiento lo sucedido, para que conste y se tomen las medidas oportunas. Consideramos que es responsabilidad del equipo de gobierno actuar con contundencia frente a estos ataques, porque lo que está en juego es la convivencia y la tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos”.

En esta línea, IU-Verdes se plantea si "cuenta el Ayuntamiento con algún plan de convivencia para prevenir y evitar conflictos que puedan perturbar la tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos” y pide al Ayuntamiento "que asuma su responsabilidad y trabaje en la prevención y la protección de los valores democráticos frente a quienes intentan socavarlos”.