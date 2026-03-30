Los Alcázares logra que sus Incursiones Berberiscas sean Fiesta de Interés Turístico Regional

Las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor serán declaradas oficialmente Fiesta de Interés Turístico Regional, según ha anunciado el Ayuntamiento de Los Alcázares después de que la Comunidad Autónoma haya culminado el expediente iniciado a petición del Consistorio ante el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

La declaración supone un nuevo respaldo institucional para una de las celebraciones más representativas del municipio y refuerza su proyección turística, consolidando a Los Alcázares como uno de los referentes regionales en el ámbito de las fiestas históricas y tradicionales.

La cita, que este año conmemora su 25 aniversario, se celebrará del 2 al 5 de abril. Su singularidad dentro del calendario festivo regional radica en que tiene lugar en plena Semana Santa y recrea, mediante representaciones en la playa y en el casco urbano, los episodios históricos de los siglos XVI y XVII relacionados con los ataques piratas en la costa del Mar Menor.

Uno de los actos celebrados el pasado año durante las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor / Ayuntamiento de Los Alcázares

El carácter diferenciador de esta fiesta, la originalidad de sus actos y la implicación de los festeros han sido algunos de los elementos determinantes para lograr este reconocimiento.

Un orgullo para todo el municipio

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha valorado la declaración como "un auténtico orgullo para todo el municipio" y ha subrayado que se trata del resultado de "un esfuerzo colectivo de muchas personas durante años", en alusión a la asociación de Berberiscos, las concejalías de Festejos y Turismo, así como al conjunto de vecinos y al propio Ayuntamiento.

El regidor también ha agradecido a la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia la concesión de esta distinción. En su opinión, este impulso permitirá seguir fortaleciendo la celebración, conservar las tradiciones locales y dar mayor visibilidad a "una fiesta única en Semana Santa" que refleja la identidad y la historia de Los Alcázares.

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Desde el Consistorio han animado tanto a los vecinos como a los visitantes a participar en una edición especialmente simbólica, marcada por el 25 aniversario de una celebración ya plenamente integrada en el patrimonio cultural y emocional del municipio.