Turismo
Los Alcázares logra que sus Incursiones Berberiscas sean Fiesta de Interés Turístico Regional
La Comunidad culmina el expediente solicitado por el Ayuntamiento para reconocer una de las celebraciones históricas más emblemáticas del Mar Menor
Las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor serán declaradas oficialmente Fiesta de Interés Turístico Regional, según ha anunciado el Ayuntamiento de Los Alcázares después de que la Comunidad Autónoma haya culminado el expediente iniciado a petición del Consistorio ante el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
La declaración supone un nuevo respaldo institucional para una de las celebraciones más representativas del municipio y refuerza su proyección turística, consolidando a Los Alcázares como uno de los referentes regionales en el ámbito de las fiestas históricas y tradicionales.
La cita, que este año conmemora su 25 aniversario, se celebrará del 2 al 5 de abril. Su singularidad dentro del calendario festivo regional radica en que tiene lugar en plena Semana Santa y recrea, mediante representaciones en la playa y en el casco urbano, los episodios históricos de los siglos XVI y XVII relacionados con los ataques piratas en la costa del Mar Menor.
El carácter diferenciador de esta fiesta, la originalidad de sus actos y la implicación de los festeros han sido algunos de los elementos determinantes para lograr este reconocimiento.
Un orgullo para todo el municipio
El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha valorado la declaración como "un auténtico orgullo para todo el municipio" y ha subrayado que se trata del resultado de "un esfuerzo colectivo de muchas personas durante años", en alusión a la asociación de Berberiscos, las concejalías de Festejos y Turismo, así como al conjunto de vecinos y al propio Ayuntamiento.
El regidor también ha agradecido a la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia la concesión de esta distinción. En su opinión, este impulso permitirá seguir fortaleciendo la celebración, conservar las tradiciones locales y dar mayor visibilidad a "una fiesta única en Semana Santa" que refleja la identidad y la historia de Los Alcázares.
Desde el Consistorio han animado tanto a los vecinos como a los visitantes a participar en una edición especialmente simbólica, marcada por el 25 aniversario de una celebración ya plenamente integrada en el patrimonio cultural y emocional del municipio.
- El incendio a los pies de Sierra Espuña queda estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas
- Horario y recorrido de la procesión de este Domingo de Ramos en Murcia: la Esperanza estrena estandarte y renueva las ganas
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- Muere un trabajador aplastado por una máquina en la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa en Murcia
- Sigue la última hora del incendio de Sierra Espuña
- El próximo 30 de marzo se podrá animar a Blanca en el Grand Prix
- En directo: Sevilla Atlético-Real Murcia
- Cortan al tráfico la A-33 en ambos sentidos a la altura de Jumilla