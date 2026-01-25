Limusa incorpora herramientas de inteligencia artificial para aumentar el reciclaje en Lorca

El Ayuntamiento de Lorca –a través de Limusa– y Ecovidrio pondrán en marcha una campaña intensiva de reciclaje de envases de vidrio, basada en el uso de herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos, con el objetivo de incrementar las tasas de reciclaje y reforzar la concienciación ciudadana en distintos barrios del municipio. Así lo indicaban el concejal de Limusa, Juan Miguel Bayonas, junto a Manuel Sala, gerente de Ecovidrio de la Zona Este, en una comparecencia en la que desvelaban los resultados obtenidos tras el análisis de los datos de separación de residuos.

"Se ha identificado un alto potencial de mejora en la recogida selectiva en los barrios de Sutullena, San José, San Mateo, Santiago y San Cristóbal–San Diego, donde se desarrollará una actuación específica y adaptada a las características de cada zona", aportaba Bayonas López. Así, la iniciativa se centrará en 33 unidades censales, alcanzando a 17.500 domicilios y más de 46.800 vecinos, mediante una combinación de acciones presenciales y herramientas de comunicación digital segmentada.

Parte del material que se usará en la campaña. / L.O.

Entre las principales medidas previstas se encuentra una campaña informativa puerta a puerta, en la que equipos de educación ambiental visitarán los domicilios para informar sobre la correcta separación de los residuos, resolver dudas y recordar la obligatoriedad de reciclar conforme a las ordenanzas municipales. Estas dinámicas de sensibilización e información, se verán reforzadas con campañas digitales ultrasegmentadas que permitirán llegar de forma personalizada a los vecinos mediante impactos en dispositivos móviles, televisión digital conectada y soportes de publicidad exterior como mupis y marquesinas.

Más contenedores

Asimismo, se instalarán 20 nuevos contenedores verdes, que complementarán a los ya existentes, con el fin de acercar el reciclaje a la ciudadanía y facilitar el depósito de envases de vidrio. "Esta campaña nos permite actuar de forma precisa allí donde existe un mayor margen de mejora, combinando innovación, cercanía y educación ambiental para avanzar hacia una Lorca más sostenible", indicaba Bayonas López, que terminaba destacando: "el reciclaje de vidrio es un gesto sencillo que tiene un impacto directo en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, pero también en la calidad de vida de todos los ciudadanos".