Quejas por el cierre de consultorios médicos en Lorca

Como ya viene siendo habitual, con la llegada del verano comienzan los cierres de los consultorios médicos de las pedanías de Lorca. Y es que, con 38 pedanías y el segundo municipio más extenso de España, el lorquino es uno de los más afectados por estas clausuras motivadas por la falta de personal.

Así lo denunciaban este lunes la diputada socialista, Marisol Sánchez, y el concejal José Ángel Ponce, que comparecían ante los medios en la sede local de la formación política. Así, la diputada y vicesecretaria del PSOE a nivel regional acusaba al Gobierno autonómico de cerrar once consultorios médicos durante este verano, muchos de ellos en el Área III de Salud.

Ponce y Sánchez comparecían en la sede local del PSOE. / L.O.

Según informaban, los cierres afectarán a pedanías como Tercia, Morata, Marchena, Purias, La Escucha o La Paca. "Es una vergüenza que el PP y Vox sigan jugando con la salud y el bienestar de los lorquinos a pesar de lo prometido en campaña", denunciaba. Y es que, el planteamiento diseñado por la Consejería de Salud dejará "un mes entero sin consultorio en Morata, Marchena, y Tercia; y otras tantas semanas en El Consejero. Además, dejan sin pediatra a los vecinos de La Hoya obligándoles a desplazarse a San Diego", aportaba Ponce.

En este sentido, la diputada socialista criticaba al Gobierno regional sus declaraciones en público, asegurando que no se cerrarían consultorios este año. "Tenemos un Gobierno de la Región de Murcia especializado en mentir. Son capaces de asegurar en titulares que ningún centro de salud será cerrado en verano, cuando la realidad es que 11 consultorios médicos no abrirán a nivel regional en verano. Una auténtica barbaridad, que evidencia las mentiras del gobierno de López Miras", declaraba Sánchez Jódar.

Según fuentes de la Consejería de Salud, de los 175 consultorios de la Región de Murcia, solo 11 se ven afectados por la reorganización temporal de este año. Asimismo, desde el organismo autonómico aseguraban que el año pasado fueron 15 centros los que modificaron su apertura durante el mes de julio y que esta nueva reorganización no afecta a ningún centro de salud.

Además, la consejería recordaba que este verano el Servicio Murciano de Salud contará con casi 6.000 profesionales, una cifra que no impresiona al PSRM. "No son nuevas contrataciones, sino renovaciones", manifestaban desde el principal partido de la oposición.

Maternidad y cirugía

Durante su comparecencia la diputada se hacía eco de la situación de la Planta de Maternidad del Hospital Rafael Méndez, clausurada y trasladada por obras, y del descenso de las operaciones en las próximas semanas en el Área III.

En concreto, según los datos aportados por el PSOE, la actividad quirúrgica recortará sus servicios estos meses. Desde el 16 de julio hasta el 15 de septiembre funcionarán 2 quirófanos en horario de mañana, manteniendo el de Urgencias por la tarde, y del 15 al 30 de septiembre el área funcionará al 75%.

Por otra parte, cabe recordar que la situación de la Planta de Maternidad del centro de referencia del Área III de Salud era desvelada por LA OPINIÓN. Así, según los profesionales de la misma, se habría pasado de tener capacidad para 38 pacientes a 12. No obstante, según fuentes del Área III, se contaría con más camas en la Planta de Pediatría en caso de ser necesarias.