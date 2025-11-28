La Fundación Sabic reafirma su compromiso con la educación y la empleabilidad de los jóvenes de la Región

Como muestra de la implicación de la empresa en materia de educación, este 28 de noviembre 10 estudiantes de la Región de Murcia han recibido las Becas SABIC-FP, que otorga la Fundación SABIC, en colaboración con la Consejería de Educación y Formación Profesional. Estas becas sirven para ayudar a sufragar los gastos derivados de sus estudios, como matrícula, transporte, material escolar o libros de texto.

Luis Quiñonero Ruiz, Director General de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, ha agradecido el compromiso de la Fundación SABIC con la educación, sobre todo en la rama de la Formación Profesional, que es tan necesaria para el tejido industrial y empresarial de la Región de Murcia.

Han asistido a la entrega estudiantes y representantes de cuatro centros educativos: el CIFP Carlos III, el CIFP Politécnico de Cartagena, el CIFP San Juan Bosco – Salesianos y el IES Ricardo Ortega.

Estas becas, fruto de un convenio firmado con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo en 2019, tienen como finalidad promover y facilitar el acceso a la formación profesional de los jóvenes de la Región de Murcia, especialmente de aquellos residentes en las poblaciones cercanas al complejo industrial de la compañía. Con ellas, se quiere impulsar las oportunidades de empleo en el entorno. Los beneficiarios de estas becas han sido cuatro chicas y seis chicos, estudiantes de varias localidades de la Región.

"La entrega de las becas SABIC-FP nos confirma la importancia de esta modalidad educativa y reafirma nuestro compromiso con la educación y la empleabilidad de los jóvenes de la Región. Estamos muy orgullosos de seguir siendo líderes en la defensa de estos itinerarios educativos para futuros profesionales" ha dicho Mahue Sánchez durante la entrega.

En la actualidad, la Formación Profesional es una importante plataforma hacia una posición laboral de calidad, un punto de apoyo sobre el que construir un futuro profesional de primer nivel, dando respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado, y sus estudiantes son muy demandados en el sector químico y la industria, donde cuentan con una elevada inserción laboral.

Contribuir a la educación de los jóvenes de nuestra zona y apoyar especialmente la Formación Profesional es uno de nuestros principales objetivos para impulsar el desarrollo futuro y contribuir a la igualdad de oportunidades en las vocaciones en ciencia y tecnología. Las ramas más comunes relacionadas con el sector químico son la de técnico de planta química y técnico de laboratorio, aunque existen otras de gran demanda en la industria.

Esta iniciativa es una muestra más del compromiso que tiene SABIC con la comunidad, sobre todo en lo relativo a la educación y la empleabilidad. Un total de 75 alumnos ya se han beneficiado de esta iniciativa que forma parte de un conjunto de proyectos educativos que la empresa realiza de forma continua en la Comarca del Campo de Cartagena.

La Fundación tiene entre sus principales prioridades promover la educación en ciencia y tecnología en la Región de Murcia y en especial de su juventud, que representa el futuro.