La Mafer Crosstrail iluminará el Valle de Ricote este sábado

Mafer Soluciones eléctricas junto con el Ayuntamiento de Ricote y la Federación de Atletismo De la Región de Murcia organizan este próximo sábado por la noche el primer Mafer Crosstrail Ricote, que desde las 20.00 horas en los alrededores del pabellón polideportivo que volverá a poner a Ricote en el centro del deporte regional.

Desde las 20.00 se presentará el proyecto Cohete, para ayudar a concienciar a la sociedad de los problemas que las personas con TEA (trastorno del espectro autista). Tras esta presentación serán los más peques los que tomen las riendas de la noche con una prueba de poco más de 500 metros y sobre las 20.30 será la salida de la prueba senderista sobre una distancia de de 10.000 metros, al igual que la prueba reina que tomará su salida a las 21.15.

Al acto asistió David Fernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento, que felicitó a la organización por este evento, máxime viendo el número de inscritos en esta primera edición. Daniel López, máximo responsable de la logística de la prueba, que viendo que en la prueba de Virgen de los Dolores de Ricote, muchos se quedaban fuera por la exigencia del circuito, para ellos ha querido crear este evento, y animarles a hacer deporte por el emblemático Valle de Ricote.

Por su parte, Antonio Jesús Bermúdez, presidente de FAMU, dio la bienvenida a esta prueba dentro del calendario de Trail FAMU, para que los niños puedan crecer en un entorno seguro dentro del deporte, y más en una prueba tan bonita como esta y de noche.

Cerró el acto de presentación el alcalde de Ricote, que agradeció una vez más que Ricote volviese a ser un municipio referente en el deporte, no solo regional, sino nacional, y la gente se va enamorada de ricote, y eso es de agradecer.

Sin duda una oportunidad de oro para poder disfrutar de estos maravillosos parajes, como la senda de los moriscos, o la senda de los leñadores por la calera, siendo este un circuito que va buscando más el deleite de los participantes, menos exigente en cuanto a desniveles, pero que a buen seguro, la luna y las estrellas darán un toque mágico a la prueba.

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A las 22.45 será la entrega de trofeos, para pasar a disfrutar de una velada de fiesta y deporte con fiesta Dj a partir de las 23.15.