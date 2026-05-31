Motociclismo
Acosta es sexto y Aldeguer termina octavo en Mugello
Los pilotos murcianos puntúan en el Gran Premio de Italia con diferente desempeño
El mazarronero crece al final de la prueba mientras que el de La Ñora se descuelga en la clasificación
L.O.
Buenas carreras, aunque ninguna brillante, las de los dos pilotos murcianos en MotoGP en el circuito de Mugello, Italia. Pedro Acosta, que comenzó décimo, rozó el podio con su KTM cuando rodaba cuarto, pero Ogura y Di Giannantonio terminaron adelantándole para terminar en sexta posición. Por su lado, Fermín Aldeguer, a lomos de su Ducati con la que salió quinto, fue de más a menos en la carrera y terminó cayendo en la clasificación para terminar en octava posición.
Ambos protagonizaron una bonita pelea a tres con Marc Marquez de invitado. El Tiburón dio caza a Fermín Aldeguer y atacó a Márquez durante varias vueltas en un ida y vuelta que aprovechó Aldeguer para recortar distancia. El de La Ñora adelantó a Acosta, pero tras un error se distanció demasiado. El mazarronero, ya sin su paisano, terminó adelantando y dejando atrás al nueve veces campeón para quedarse el cuarto lugar que terminó cediendo a Ogura y Di Giannantonio.
El italiano Marco Bezzecchi fue primero y amplía su ventaja en el mundial. Segundo fue el madrileño Jorge Martín, confirmando el dominio de Aprilia. Pecco Bagnaia, del equipo Ducati, fue tercero. La carrera de hoy deja a Pedro Acosta en cuarta posición del mundial, la misma que traía a Italia, y a Fermín Aldeguer en el décimo puesto, también sin alteraciones.
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