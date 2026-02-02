El FC Cartagena despide a Nacho Sánchez en el último día de mercado

Ya es oficial. Después de todo un mes de mercado, el FC Cartagena ha desbloqueado la situación de Nacho Sánchez con su despido. El extremo, apartado del equipo en enero, sabía que no tenía hueco en el club desde que se abrió la ventana de traspasos, pero no ha encontrado un punto de acuerdo con la entidad cartagenera para su rescisión. Así, el Cartagena ha resuelto su contrato, tal y como anuncia en el comunicado oficial.

"El FC Cartagena SAD informa que en el día de hoy ha resuelto el contrato de Nacho Sánchez, y deja de forma parte de la entidad albinegra. Nacho Sánchez se incorporó al FC Cartagena en verano y desde entonces ha defendido la camiseta albinegra en 11 encuentros oficiales. Desde el FC Cartagena queremos agradecer a Nacho Sánchez su compromiso con nuestro club, y desde ya le deseamos mucha suerte en sus nuevos retos deportivos".

El extremo no ha rendido al nivel esperado en el Cartagonova. Llegó en verano para subir en nivel y la experiencia del ataque, pero se marcha con un bagaje muy decepcionante. Nueve partidos en liga y otros dos en Copa del Rey en los que ha sumado 560 minutos sin goles ni asistencias. Su aportación ha sido prácticamente nula, a excepción del encuentro frente al Valencia, en el que mostró un buen nivel.

Ante la llegada del mercado de invierno, Nacho Sánchez fue apartado del equipo mientras buscaba una salida al igual que sus compañeros Carlos Calderón, Chuca, Fran Vélez, Diego Gómez y Ander Martín. Decisión de la directiva muy criticada por Javi Rey antes de su destitución. Todos ellos, menos Ander, han salido del equipo.