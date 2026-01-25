Baloncesto
El Hozono Global Jairis, a por su sexto triunfo seguido frente al líder
El conjunto de Alcantarilla, que cuenta con la baja de Kendra Chery, quiere prolongar su racha de victorias
EFE
El Hozono Global Jairis de Alcantarilla viaja a Zaragoza en la liga femenina Endesa de baloncesto para tratar de alargar su racha de cinco victorias seguidas en la pista del líder, un Casademont Zaragoza que sólo perdió un encuentro de los 17 que disputó y enlaza 14 triunfos.
Las de Bernat Canut se enfrentan este domingo (13.00 horas) a una constelación de figuras como las bases Mariona Ortiz y Laia Flores y exteriores como Carla Leite, Helena Pueyo, Veronika Vorackova, Helena Oma y Ornella Bankolé. El juego interior no se queda atrás con Merritt Hempe, Nadia Fingall, Aminata Gueye, Nerea Hermosa y Stephanie Mawuli.
«Más allá de que es un muy buen equipo, ahora mismo es el que mejor está jugando, el más constante y como una máquina. Tiene hasta 13 jugadoras en la plantilla y es capaz de rotar incluyendo a gente poderosa y de nivel, lo cual hace que Oma y Hermosa no estén jugando, lo que demuestra que es un plantillón», apuntó quien no podrá contar la alero internacional francesa Kendra Chery por lesión. «Tiene un edema óseo que requiere de descanso para que baje la inflamación», afirmó el técnico ilerdense en la previa del encuentro ante el Casademont Zaragoza.
