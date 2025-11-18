Marcel salva a ElPozo Murcia y mantiene el liderato

ElPozo Murcia salva los muebles ante Palma (2-2). Los murcianos plantearon un buen partido, pero volvieron a salirse durante un tramo, lo que les condenó a encajar el segundo. Por suerte, volvió a aparecer Marcel, para poner el empate, en las últimas del partido. Los murcianos no sumaron la décima victoria, pero consiguieron un punto para defender la primera posición.

ElPozo Murcia llegaba a Son Moix con las ganas de sumar la décima victoria consecutiva, pero para ello tenía que mostrar una mejor versión que la vista en sus últimos enfrentamientos. Cuando el choque arrancó, se vio que Palma no iba a ser un hueso fácil de roer, y que los de Josan González tendrían que mejorar su juego si querían salir de Mallorca con los 3 puntos bajo el brazo.

Durante los primeros compases del lance, tanto Palma como ElPozo Murcia dejaron claras sus intenciones. Iba a ser un partido duro, en el que tendrían que hacer muchos méritos para hacerse con la victoria. Tras varios ataques, por parte de Adrián Rivera, que estuvo muy bien en sus primeras apariciones, consiguió dar la asistencia del primer gol. Dener fue el encargado de empujar el balón en el segundo palo. Tras una revisión, por una posible mano, el colegiado dictaminó que el remate había sido con el hombro, y el gol subía al marcador.

Esa alegría por parte de los murcianos duró bastante poco, ya que Lin en la siguiente jugada empató el duelo. Una acción a balón parado de Mallorca acabó en un remate al travesaño del futbolista balear, que consiguió hacerse con el rebote y anotar con pierna izquierda. Los de Vadillo supieron reponerse muy bien, y pusieron las tablas en el marcador.

Con el paso de los minutos se volvió a ver a un ElPozo Murcia fallón, impreciso en sus pases y que estaba muy perdido sobre el parqué. No paraban de conceder pérdidas en mitad de pista, y les acabó pasando factura. Mario Rivillos, desde segunda línea, consiguió sacar un disparo, que acabó en el fondo de la portería de Henrique. Los locales acabaron la primera mitad siendo superiores a los murcianos y se marcharon a vestuarios con ventaja de un gol.

Cuando los segundos 20 minutos se reanudaron, ElPozo Murcia saltó con la idea de darle la vuelta al marcador. Josan, al parecer, incidió en el descanso, que tenían que ir con más calma, sin rifar balones en zonas peligrosas. Palma no tenía ningún tipo de prisa, ni presión, ya que gozaban con la ventaja en el luminoso.

Con el paso de los minutos, ElPozo Murcia mostró esa garra que tiene, peleando todas las acciones y generando buenas oportunidades. No estaba terminando de ser muy peligroso en el área de Palma, pero le estaba metiendo el miedo en el cuerpo. Todavía quedaba mucho tiempo en el luminoso.

Entrados en los últimos 10 minutos, Marcel apareció para volver a meter a los suyos en el partido. El brasileño, como viene siendo costumbre, es el encargado de sacar de apuros a los suyos en los momentos complicados. El ala firmó un golazo, con un control de pecho, que le sirvió para dejar sentado a su marca, y sin que botase, golpeó con la zurda, mandando el cuero al fondo de las mallas.

El encuentro llegó a su final, y ElPozo Murcia sacó un empate de Palma. No sumaron su décima victoria, pero mantienen la racha de diez partidos sin perder.