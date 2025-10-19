Gran jornada de Dragon Boat en el Día del Cáncer de Mama

El equipo Flamenco Rosa, formado por supervivientes al cáncer de mama, y en el que participó Daniel, se hizo con la victoria en la categoría BCS en una jornada organizada por la AD Piragüismo Pinatar y que tuvo como protagonista al Heat Internacional, que se llevó el ansiado trofeo al conseguir tres victorias a lo largo de las ediciones.

Por detrás del Flamenco Rosa acabaron el RCN Castellón y el REMAMA de Granada. El RCN Torrevieja subió a lo más alto del podium en el mixto; el RCRC lo hizo en Open, y en los Super DB22, las primeras posiciones fueron para RCN Castellón en damas y Heat Inermacional en mixto.