Gran jornada de Dragon Boat en el Día del Cáncer de Mama

El equipo Flamenco Rosa se impone en un evento organizado por la AD Piragüismo Pinatar

Los equipos ganadores posan en el podio. / Gaspar Zamora

Gaspar Zamora

El equipo Flamenco Rosa, formado por supervivientes al cáncer de mama, y en el que participó Daniel, se hizo con la victoria en la categoría BCS en una jornada organizada por la AD Piragüismo Pinatar y que tuvo como protagonista al Heat Internacional, que se llevó el ansiado trofeo al conseguir tres victorias a lo largo de las ediciones.

Por detrás del Flamenco Rosa acabaron el RCN Castellón y el REMAMA de Granada. El RCN Torrevieja subió a lo más alto del podium en el mixto; el RCRC lo hizo en Open, y en los Super DB22, las primeras posiciones fueron para RCN Castellón en damas y Heat Inermacional en mixto.

