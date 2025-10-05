El Lorca Deportiva cae con un penalti injusto

El Lorca Deportiva seguirá en la zona baja de la clasificación tras perder ante el Recreativo de Huelva, 2-1. Primer triunfo de los locales en su campo. El Lorca tuvo altibajos, concedió demasiado en defensa, le sigue costando encontrar portería, pero fue con un penalti bastante riguroso, eso sí, tras una mala salida de balón de Sergi, lo que le condenó. El empate tampoco hubiera sido injusto, pero la situación y los números ponen al técnico, Sebas López, en la picota.

El citado entrenador siguió buscando soluciones para intentar lograr el primer triunfo de la temporada. Esta vez hacía debutar a Acevedo y Heredia en el once titular con la intención de ganar potencial de medio campo hacia adelante, pero ni así.

Lo que parecía que iba a ser la línea más segura, la defensa, se está convirtiendo en un coladero en las últimas jornadas.

Muy blandos los zagueros del Lorca Deportiva, que siguen concediendo demasiado. El punta local, Caye Quintana, empezó a inquietar la meta de Ernestas nada más iniciarse el choque. Se veía venir. En un error garrafal de la defensa visitante, no perdonó el citado Caye Quintana, quien dentro del área, agradeció el regalo de los lorquinistas, anotando su cuarto gol de la temporada, primero de la mañana.

Acción que propicia el gol de penalti del Recreativo de Huelva / L.O.

El Lorca Deportiva, que jugó con la segunda equipación, rojo carmesí, tuvo una tímida reacción. Acevedo se convirtió en el jugador más destacado en ataque, pero nadie le acompañaba. En un saque de esquina, Morros estuvo a punto de sorprender al meta lorquino en las filas del Recre, Jero Lario, con un cabezazo que detuvo el cancerbero local.

El equipo lorquino tenía muchos problemas en la salida del balón y desde el banquillo no había soluciones. El juego se equilibró, pero quien seguía dando sensación de peligro era el Recreativo. Los balones que recibía Caye Quintana eran un quebradero de cabeza para los dubitativos centrales lorquinistas. No fijaban bien la marca, por lo que el delantero local se movía a sus anchas. Sin sobresaltos se llegó al descanso con victoria mínima del Recre. Tampoco mereció más el equipo local, pero es que el Lorca ofreció una pobre impresión.

El técnico aguileño del Lorca, Sebas López, realizó un cambio ofensivo tras el descanso. Quitó al central Saturday y entró el cartagenero Dani Albiar. Los primeros minutos del segundo periodo fueron un calvario para los visitantes. Otra vez la salida del balón del equipo lorquino se convirtió en un calvario. Caye Quintana dispuso de dos ocasiones muy claras para ampliar la cuenta goleadora. Ernestas también evitó el segundo con una gran intervención. Todo ello antes de que se cumpliera el primer cuarto de juego.

Una vez ajustó mejor las líneas el equipo visitante, empezó a estirarse. Avisó Juanma Acevedo, quien estuvo a punto de marcar, pero quien sí lo consiguió fue Willy en el minuto sesenta y siete. El citado jugador sacó un zurdazo que sorprendió a Jero Lario. Casi cien por cien de efectividad del Lorca.

Poco le duró la alegría, ya que poco después, el Recreativo logró romper la igualada. Mala salida de balón de Sergi; se lía, le roban el cuero y este derriba levemente al atacante local, Néstor. El colegiado decretó la pena máxima. Penaltito. Lo lanzó Dominguez, Ernestas realizó un paradón, el cuero se estrelló en el larguero y Caye Quintana, en boca de gol, anotó el segundo.

El entrenador, Sebas López, se jugó el todo por el todo, ya que introdujo todo el potencial ofensivo que tenía en el banquillo. La salida de Tomás Inglés espoleó a su equipo y el Lorca Deportiva jugó los mejores minutos del partido, pero seguía careciendo de gol.

Solo fue un espejismo, ya que el Recreativo volvió a coger la manija del partido, le puso la pausa y el Lorca no reaccionaba pese a ir por debajo en el marcador. En los últimos minutos, a la desesperada, el Lorca se volcó sobre el área del Recreativo y Sergi Monteverde pudo empatar en el tiempo añadido, pero no estuvo acertado.