La plantilla del UCAM Murcia ya está casi al completo. De hecho, si no hay improvistos de por medio, solamente queda la incorporación de un delantero centro que compita con Nuha por el puesto. Antonio Caballero, una de las recientes incorporaciones del UCAM Murcia, ha sido presentado como nuevo jugador del club universitario.

En su presentación le acompañaba Pedro Reverte, director deportivo del club, que lo definía como “un futbolista que nos puede dar muchísimo en la posición de doble pivote y también lo puede hacer con tres en el medio”, explicaba sobre sus cualidades. El interés sobre el jugador, tal y como reconoció Reverte, no viene de ahora. “En el mercado de enero, ya estuvimos hablando con él. Estaba en Segunda División y al final no se pudo hacer. Quiero agradecerle que haya elegido UCAM, sé que tenía otras propuestas”, añadía.

Antonio Caballero, centrocampista procedente del Mirandés, viene de jugar en LaLiga Smartbank la pasada temporada, aunque es cierto que no pudo disfrutar de muchos minutos y que lo que quiere este curso con el UCAM Murcia es diferente. “Es verdad que fue mi primer año en Segunda. Los partidos que jugué fueron un premio pero aquí lo que busco es continuidad. Quiero agradecer al presidente y a Pedro su confianza”, afirmaba.

Sobre sus nuevos compañeros, con los que ya ha compartido varias sesiones de entrenamiento, Caballero cree que “hay un muy buen bloque, no solo en el centro del campo. La competencia te hace mejorar individualmente y eso conlleva a una mejora colectiva”.

El jienense viene para ser un centrocampista de contención, de los que dé solidez al bloque. Sobre sus cualidades, se define como un jugador que me gusta abarcar todo el campo y me gusta tener el balón. Sin balón, me gusta morder y apretar”, declaraba.

Tras ser cuestionado si cree que puede volver a Segunda División, pero esta vez con el UCAM, Caballero se mostró sin ningún tipo de prisa. “No miro el largo plazo. Estoy aquí porque me han dado confianza. Me siento querido y valorado y daré lo máximo de mí para conseguir los objetivos de este club”, cerraba.