Óbito
Muere Salvador Villa, fotógrafo de referencia de los festivales de rock
El fotógrafo murciano, habitual de la sala Garaje y festivales como el Leyendas del Rock y Aúpa Lumbreiras, falleció en un accidente de tráfico cuando se dirigía en moto a su trabajo
La escena del rock, el punk y el metal de la Región de Murcia pierde a uno de sus fotógrafos más reconocibles. Salvador Villa, natural de Cieza, falleció ayer en un accidente de tráfico cuando se desplazaba en moto a su puesto de trabajo. Durante años estuvo detrás de la cámara en algunos de los principales eventos de música del país y fue fotógrafo oficial de Leyendas del Rock y Aúpa Lumbreiras.
Villa era una presencia habitual en los festivales. Para muchos asistentes, su imagen estaba ligada a esos encuentros musicales tanto como los escenarios, los amplificadores o las camisetas de las bandas. Siempre con su cámara y su característica gorra, fotografiaba conciertos, artistas y público, dejando un extenso archivo gráfico de la música en directo.
Su trabajo también forma parte de la memoria de espacios como Garaje Beat Club (GBC), “cuyas paredes reúnen numerosas fotografías de artistas realizadas por Villa”, destacan en redes desde la sala de conciertos.
Una vida ligada a la música en directo
Entre quienes han compartido su recuerdo se encuentra Isaac Vivero Caldeiro, Director Gerente y propietario de la sala de conciertos GBC, que conoció a Villa en 2002, cuando ambos coincidieron como miembros del jurado de un concurso de grupos musicales emergentes en Cieza. Con los años volvieron a coincidir “como compañeros de trabajo en las crews de festivales como Leyendas del Rock o Aúpa Lumbreiras” rememora Vivero.
También ha recordado que Villa era padre de una niña pequeña y que su muerte ha dejado un profundo vacío entre quienes compartieron con él años de festivales y conciertos.
Los seguidores de estos encuentros musicales han expresado sus condolencias en redes sociales. Muchos aseguran que, aunque no hubieran tratado personalmente con él, lo reconocían de festival en festival, siempre cámara en mano. «Los que llevamos años yendo a los festis lo conocemos de sobra», resumía uno de los mensajes publicados tras conocerse la noticia.
La última fotografía
Entre los recuerdos compartidos tras su muerte ha cobrado especial significado una fotografía publicada por el propio Villa hace apenas un mes, durante un festival en Villena. En el texto que acompañaba aquella imagen escribió: “¿Quizás sea el último?”. Una frase entonces casual que, después de su fallecimiento, ha adquirido un significado inesperado para quienes le conocían. "Ni él ni nadie podía imaginar que lo sería", escribió Vivero al recuperar aquella publicación.
La despedida de Villa ha unido así a una comunidad acostumbrada a encontrarse año tras año frente a los escenarios. Su cámara queda ligada a años de música en directo, pero también a la memoria de quienes fueron retratados por ella y de quienes aprendieron a reconocerlo, festival tras festival, al otro lado del objetivo.
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