La olla de Plauto vuelve a hervir en el festival de San Javier

Hay cosas que ni siquiera dos milenios consiguen cambiar. Euclión sigue teniendo miedo de que le roben su oro, aunque Plauto escribiera su historia en la Roma antigua y Carlos Sobera vaya a contarla este jueves en San Javier. La olla sigue llena de monedas y su dueño continúa dispuesto a desconfiar de cualquiera que se acerque demasiado. Lo que ha cambiado es el escenario, el ritmo y la forma de contarla.

La comedia de la olla llegará este 20 de agosto, a las 22.30 horas, al Auditorio Parque Almansa, dentro del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Juan Luis Iborra dirige una versión que convierte la Aulularia de Plauto en una comedia de ritmo contemporáneo y que tiene a Carlos Sobera como protagonista.

El montaje llega, además, con un aval reciente: sus cinco funciones en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida terminaron con el aforo completo. En San Javier encara ahora la recta final del festival, con las localidades cerca también del lleno.

La olla que lo cambia todo

La historia comienza cuando Euclión, un viejo viudo y de carácter desconfiado, descubre una olla repleta de oro. El hallazgo, lejos de solucionar sus problemas, lo convierte en esclavo de su propio tesoro. Desde ese momento, cada persona que se acerca puede ser un ladrón potencial y cada conversación, una amenaza.

Plauto construye a partir de ahí una maquinaria de sospechas, secretos, amores, engaños y equívocos que gira alrededor de un hombre incapaz de disfrutar de aquello que posee. El oro le proporciona riqueza, pero le roba la tranquilidad.

Ahí está precisamente uno de los puntos de contacto que la producción encuentra entre la Roma de Plauto y el presente. La obsesión por acumular no ha desaparecido; simplemente han cambiado las formas que adopta. Dinero, poder, éxito, reconocimiento o apariencia pueden ocupar hoy el lugar que ocupa aquella olla.

Sobera ha incidido en esa vigencia del texto al reflexionar sobre una sociedad que continúa concediendo un enorme valor al dinero, el poder o la belleza frente a cuestiones como la empatía, la generosidad o la solidaridad. La pregunta que plantea el montaje es, en el fondo, muy sencilla: qué acaba teniendo más peso, lo que tenemos o lo que somos.

Los actores de la obra durante su represntación. / Jero Morales

El responsable de trasladar esa historia al escenario contemporáneo es Juan Luis Iborra, que firma la adaptación junto a Antonio Prieto. Su intención no ha sido convertir a Plauto en una pieza de museo, sino recuperar el carácter popular de aquella comedia y llevarlo hacia un lenguaje reconocible para el espectador actual.

Iborra habla directamente de un "vodevil del siglo XXI". La definición resume una propuesta basada en el movimiento, las entradas y salidas, los equívocos y una sucesión de situaciones que obligan al reparto a mantener un ritmo casi constante.

La música tiene también un papel destacado. Tango, bolero y números coreografiados aparecen integrados en la representación para reforzar su carácter festivo y alejarla de una lectura arqueológica del clásico.

En el centro de toda esa maquinaria está Sobera, que afronta un personaje que puede resultar cómico precisamente porque su desgracia nace de algo reconocible: tener tanto miedo a perder lo que posee que acaba dejando de disfrutar de su propia vida.

Un reparto para hacer funcionar el enredo

Sobera estará acompañado por Ángel Pardo, Silvia Vacas, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Arianna Aragón y Antonio Prieto. Un reparto coral sobre el que recae buena parte del mecanismo de una comedia construida a partir de las relaciones entre sus personajes.

Mientras Euclión intenta proteger su secreto, el resto del elenco hace avanzar una trama en la que los intereses de unos chocan con los de otros y en la que cualquier malentendido puede desencadenar uno nuevo.

El actor regresa además a una Región que considera "mi segunda casa", después de haber trabajado en diferentes ocasiones ante el público murciano.

La Roma de Plauto saldrá del Auditorio

El espectáculo comenzará a tomar forma incluso antes de entrar al teatro. A las 21.00 horas, una hora antes de la representación, un pasacalles teatralizado partirá de la Plaza de España de San Javier y recorrerá las calles hasta el Auditorio Parque Almansa.

Será la primera escena de una noche que llevará a San Javier una historia escrita hace más de dos mil años y que todavía encuentra un motivo para hacer reír: un hombre que tiene una fortuna delante de los ojos y, precisamente por miedo a perderla, es incapaz de disfrutarla.

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Quizá ahí esté la última broma de Plauto. La olla ha sobrevivido a imperios, siglos y escenarios, pero la avaricia de Euclión sigue resultando demasiado familiar.