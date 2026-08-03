Israel Fernández llega al Cante de las Minas con ‘Recital y Cante’

La voz de Israel Fernández ha conseguido algo poco frecuente en el flamenco: reconciliar la raíz más profunda con una mirada plenamente contemporánea. El cantaor toledano, convertido en una de las grandes referencias del género, llega este martes, por primera vez, al Festival Internacional del Cante de las Minas para ofrecer un recital en el que tradición, riesgo y emoción volverán a caminar de la mano.

El artista flamenco subirá a las 23.00 horas al escenario del Antiguo Mercado Público de La Unión, acompañado por el virtuoso guitarrista Diego del Morao y su formación habitual, para ofrecer un recorrido por los cantes que han marcado una trayectoria en la que conviven la tradición más ortodoxa y una mirada abierta al presente.

La inspiración para entender el flamenco

Con apenas 36 años, Israel Fernández se ha convertido en uno de los grandes renovadores del flamenco sin renunciar nunca a sus raíces. Nacido en el seno de una familia gitana en Toledo, comenzó a cantar siendo un niño y muy pronto llamó la atención por una voz de enorme personalidad y una capacidad interpretativa que hoy lo sitúan entre las figuras más respetadas del género.

Su forma de afrontar cada recital responde a una filosofía poco habitual. Aunque existe una estructura previa, rechaza convertir el escenario en un ejercicio mecánico. "Siempre estoy en el enchufe de la música. Cuando no estoy con la guitarra estoy escribiendo, cantando o escuchando música. Tenemos una estructura, pero me dejo llevar por la inspiración y por el momento del público", ha señalado recientemente.

Esa libertad hace que cada actuación sea distinta. En sus últimos espectáculos ha apostado por un formato íntimo en el que recupera canciones populares de su infancia, interpreta composiciones propias y revisita algunos de los grandes clásicos del flamenco. En La Unión mantendrá el formato con Diego del Morao y sus músicos habituales, donde el cante vuelve a situarse en el centro de todo.

Israel Fernández y Diego del Morao. / L. O.

Israel Fernández ha construido una discografía en la que tradición e innovación avanzan de la mano. Trabajos como Universo Pastora, Amor y Pura Sangre lo consolidaron como uno de los nombres imprescindibles del panorama flamenco. Este último fue nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum de Flamenco en 2023.

En 2024 publicó Por amor al cante, junto a Antonio El Relojero, un proyecto grabado en algunas de las peñas flamencas más importantes de España con el que regresó deliberadamente a los cantes que marcaron su aprendizaje.

Lejos de entender esa vuelta a los orígenes como una mirada al pasado, el cantaor considera que la tradición sigue siendo el mejor punto de partida para seguir creciendo. No en vano, reconoce que sus grandes referentes continúan siendo Camarón de la Isla y La Niña de los Peines, dos nombres que, según explica, "pasan por el filtro de mi corazón y de mi alma para salir a través de mi garganta".

Del Teatro Real a los grandes escenarios internacionales

Su proyección ha llevado su cante mucho más allá de los circuitos flamencos tradicionales. Ha actuado en escenarios como el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música Catalana, el Teatro Cervantes de Málaga o el Teatro Falla de Cádiz, además de festivales como la Bienal de Sevilla, Flamenco On Fire, Las Noches del Botánico o Primavera Sound.

Su voz también ha sonado en Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Noruega, así como en plataformas internacionales como A Colors Show o The Gallery Sessions, donde ha acercado el flamenco a nuevas generaciones de oyentes.

Fernández también se ha convertido en una de las voces más firmes en defensa del futuro del flamenco. Frente a quienes auguran un posible declive del género, el cantaor se muestra convencido de que atraviesa un momento de gran vitalidad. "El flamenco no puede estar en peligro de extinción nunca", afirma el cantaor.

En su opinión, el auge de nuevos artistas y la difusión a través de las plataformas digitales han permitido que miles de jóvenes descubran este patrimonio cultural. Incluso reivindica que el flamenco tenga mayor presencia en las aulas.

"Sería una maravilla que hubiese una asignatura de flamenco. Igual que se estudia historia o inglés, los niños deberían conocer la música que forma parte de nuestra cultura", afirma.

Una de las grandes citas de la 65ª edición

La actuación de Israel Fernández llegará después de un intenso fin de semana y tras la actuación de este lunes del guitarrista Yerai Cortés y la entrega de los Castilletes de Oro que el Festival Internacional del Cante de las Minas otorgó al programa La Revuelta y al periodista cultural Carlos del Amor.

Ahora será el turno del cantaor toledano, que volverá a demostrar por qué está considerado una de las grandes voces del flamenco del siglo XXI, en una jornada donde, unas horas antes, recogerá el Castillete de Oro el instrumentista flamenco Jorge Pardo Cordero a las 20.00 horas en la Casa del Piñón.

En la Catedral del Cante, donde cada verano la tradición dialoga con el presente, Israel Fernández ofrecerá un recital en el que la inspiración volverá a marcar el rumbo de una noche llamada a quedar entre los grandes momentos de esta edición del festival.