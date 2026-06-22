Conciertos
Rata anuncia para Murcia el último concierto de su 'Borrachos Tour 2026'
El dúo formado por Daniel Sabater y Félix Esteban pondrá fin a su gira en la Región tras recorrer festivales como FIB, Cruïlla, Ebrovisión o Mallorca Live
La banda murciana Rata ya tiene fecha para cerrar su gira y no puede ser en otro lugar que en Murcia. El dúo formado por Daniel Sabater y Félix Esteban ha anunciado que el concierto final de su Borrachos Tour 2026 se celebrará a finales de noviembre en la Sala Garaje Beat Club de Murcia, en una cita que promete convertirse en una celebración especial para sus seguidores.
La actuación pondrá el broche a un recorrido que llevará a Rata por algunas de las principales salas y festivales del país, con paradas en citas como FIB, Cruïlla, Mallorca Live, Cooltural Fest, Ebrovisión, Fan Futura Fest o Santander Music, además de varios conciertos con entradas agotadas en Madrid, Valencia o Zaragoza.
El grupo, que estuvo este fin de semana en el festival caravaqueño Noches del Camino, gira con su publicación No me quiero morir nunca, su primer álbum de estudio con Sony Music España, editado el pasado 17 de abril. Un trabajo que muestra la identidad sonora de la formación a través de una propuesta que mezcla la contundencia del rock con melodías pop y una puesta en escena basada en la energía y la improvisación.
Una declaración de intenciones
El álbum toma su nombre de una frase muy vinculada a la historia personal de Félix Esteban y que el grupo ha convertido en una reivindicación de los momentos que merecen ser vividos. Según explican sus integrantes, las canciones funcionan como una celebración de la vida "ruidosa, contundente y distorsionada", con letras que oscilan entre la vulnerabilidad, la ironía y la rebeldía generacional.
Con formato de dúo —batería y bajo procesado en múltiples canales—, Rata ha construido una personalidad propia que algunos comparan con propuestas internacionales como Royal Blood, aunque con una identidad marcada por la experimentación y la ausencia de reglas sobre el escenario.
Una despedida antes de mirar a 2027
El concierto de Murcia servirá como cierre simbólico de una etapa y como antesala de los nuevos proyectos que la banda prepara para 2027. Porque si algo está caracterizando a RATA durante esta gira es precisamente su capacidad para escapar de los directos milimetrados y convertir cada actuación en una experiencia imprevisible. Y eso, en tiempos de conciertos calculados al detalle, sigue siendo una rareza cada vez más valiosa.
Las entradas para el concieto, que tendrá lugar el 28 de noviembre, estarán disponibles desde este miércoles a las 12.00 horas a través de la web oficial del grupo, nomequieromorirnunca.com.
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