Los finalistas del CreaMurcia Pop Rock hablan antes de la gran final

La 34 edición del CreaMurcia Pop Rock 2026 llega a su desenlace con Pértiga, J Days y Blue Cheese como grupos finalistas, y tendrá como invitados a los granadinos Eskorzo. Algo más de medio centenar de grupos han participado en esta convocatoria. Los finalistas competirán por tres premios dotados con 2.500, 1.000 y 500 euros, respectivamente, y tendrán la oportunidad de participar en festivales y eventos culturales.

LAS PREGUNTAS ¿Quiénes sois, de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre? ¿Por qué habéis elegido la modalidad de Música Pop Rock para presentaros al CreaMurcia? Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso. ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos, pase lo que pase en el CreaMurcia?

Integrantes de la banda Pértiga / L.O.

Pértiga: «Somos un grupo de amigos con cosas que contar»

El pop-rock y la escena alternativa en español, tanto actuales como de años anteriores, es el núcleo de la música de Pértiga, que señalan entre sus bandas favoritas a Cora Yako, El Buen Hijo, Perdón, Aiko el Grupo, Marcelo Criminal, Los Planetas y Los Punsetes, entre otros. El proyecto tomó forma en 2024. La banda está formada por Lucía (voz y teclado), Borja (voz y guitarra), Elena (voz y guitarra), Chencho (bajo) y Pablo (batería). Su propuesta se caracteriza por la combinación de voces femeninas y masculinas sobre una base de guitarras y ritmos de pop-rock, con influencias diversas aportadas por cada uno de sus integrantes. En 2026 han publicado una primera maqueta de su tema Motherlode, disponible en Bandcamp y YouTube, producida por Arturo Casabuena y Guille Solano. Pértiga ha formado parte del cartel de OpenHouse Murcia 2026. Además, apuestan por una identidad visual cuidada y propia, participando activamente en el diseño gráfico, la dirección creativa y la estética que acompaña a su propuesta musical.

1. Somos Pértiga: Borja, Chencho, Lucía, Elena y Pablo, un grupo de amigos que empezó a hacer canciones porque teníamos cosas que contar, y la música era el lugar común que nos unía. El proyecto nació de una forma muy natural, casi como una excusa para juntarnos, tocar y ver hasta dónde podíamos llevar esas canciones.

Nuestras influencias son bastante dispares, porque cada uno viene de sitios musicales distintos, pero coincidimos mucho en grupos del pop-rock y la escena alternativa en español, tanto actuales como de años anteriores. Nos gustan bandas y artistas como Cora Yako, El Buen Hijo, Perdón, Aiko el Grupo, Marcelo Criminal, Los Planetas y Los Punsetes, entre otros.

El nombre llegó varios meses después de empezar el proyecto. Surgió un día estando juntos, hablando del último récord de salto con pértiga de Duplantis. Nos hizo gracia, nos sonaba bien y sentimos que encajaba con nosotros. Cada vez que lo decimos, nos gusta más.

2. No nos gusta encasillarnos demasiado en un estilo, sobre todo porque el proyecto está empezando y todavía no sabemos hacia dónde puede evolucionar. Pero, a la hora de presentarnos al CreaMurcia, sentimos que la categoría Pop-Rock era la que mejor representaba lo que hacemos ahora mismo.

Nuestra música parte de una formación de banda, con guitarras eléctricas, bajo, batería enérgica, melodías de sintetizador y varias voces, algo que para nosotros es bastante importante. Nos gusta que las canciones sean coreables, pegadizas y directas, pero también que tengan letras con las que la gente pueda conectar.

Nos gusta que las canciones sean coreables, pegadizas y directas, pero también que tengan letras con las que la gente pueda conectar Pértiga

3. Las dos canciones que presentamos al concurso son maquetas que grabamos en el estudio de El Señor Guindilla Records. Elegimos estos dos temas porque sentimos que conectan bien con quien escucha: hablan de cosas cotidianas, de recuerdos, deseos y emociones en las que creemos que mucha gente puede verse reflejada.

La primera se llama Motherlode; hace referencia a un truco que usábamos cuando jugábamos de pequeños a Los Sims; al teclear la palabra podías tener dinero infinito. Nos parecía una forma divertida de quejarnos de las nuevas obligaciones de la vida adulta.

La segunda es Isla Grosa, y no nos referimos a la isla; nosotros hablamos de la rotonda. Le tenemos cariño porque pasábamos por allí todos los días de camino al colegio. Nos hace pensar en esas amistades de la infancia, en todos aquellos días felices, aunque ya lejanos, pero que siempre formarán parte de nosotros. Nos gusta dedicarla a nuestros amigos y nos emociona cantarla juntos.

4. Ahora mismo el sueño de Pértiga es seguir grabando canciones y poder publicarlas. La experiencia de grabar las maquetas fue nuestra primera toma de contacto con un estudio, y nos dejó con muchas ganas de volver. Tenemos canciones nuevas, y nos hace mucha ilusión poder darles forma y compartirlas.

También queremos seguir tocando en directo. Es una parte del proyecto que disfrutamos muchísimo, porque ahí se entiende muy bien lo que somos: una banda de amigos que se lo pasa bien tocando. Pase lo que pase en el CreaMurcia, queremos seguir tocando y disfrutando juntos de esto, que al final es lo que más nos gusta hacer.

J Days / L.O.

J Days: «Nuestras distintas influencias son la clave del proyecto»

Inspirados por artistas como Cupido, Sen Senra y Mac Miller, J Days han desarrollado un sonido fresco y vanguardista en el que las guitarras eléctricas y las atmósferas envolventes se combinan con samples innovadores, fusionando el pop rock con diversos estilos. Se están ganando un hueco en la escena musical independiente. Finalistas de festivales como Estrenarte o Crearte en 2025 y formando parte de la programación de festivales de Murcia como Fortaleza Sound y Fan Futura, ahora están grabando su próximo EP. Tratan de llevar a su terreno las influencias que les marcan (pop, R&B, rock y otras propuestas más alternativas).

1. Somos J Days, una banda de Murcia formada por Arturo García (batería), Luciano López (bajo), Pedro Pablo Reyes (guitarra) y Javi Díaz o Javi Days (voz y guitarra).

Cada uno de nosotros tiene influencias muy diferentes, y creemos que ahí está una de las claves del proyecto. Escuchamos desde pop, R&B, rock y propuestas más alternativas, y tratamos de llevar todas esas referencias a nuestro propio terreno. Nos gusta que las canciones tengan letras cercanas, emoción y energía, pero también cuidar mucho la producción y los detalles.

El nombre de J Days nace de Javier Díaz o Javi Days, un mote de cuando estaba en el colegio, aunque con el tiempo ha pasado a representar algo mucho más grande: un proyecto compartido entre cuatro personas que entienden la música como una forma de conectar con la gente y contar historias.

2. Porque creemos que es la categoría que mejor refleja lo que hacemos. Nuestra música no nace pensando en géneros concretos, pero las canciones que hemos presentado y el set list encajan mejor en esta disciplina. Nos gusta mezclar sonidos, probar cosas nuevas y no ponernos límites a la hora de componer, pero el pop rock siempre está ahí. Además, CreaMurcia siempre ha sido un escaparate muy importante para los artistas emergentes de la Región. Participar en Pop Rock nos permite presentar nuestra propuesta y tocar en salas en las que quizás no tocaríamos por nuestros propios medios.

Nos gusta mezclar sonidos, probar cosas nuevas y no ponernos límites a la hora de componer, pero el pop rock siempre está ahí J Days

3. Me lo imaginé y 2x3 son dos canciones de un EP que estamos haciendo, y creemos que encajaban en la etiqueta de pop rock.

«Me lo imaginé» es una canción con energía. Una reflexión sobre cómo sería la vida si no tuviésemos ciertas obligaciones de la vida adulta, si pudiésemos dedicarnos enteramente a lo que nos gusta, pasar más tiempo con las personas con las que nos divertimos y liberarnos un poco de las cadenas que nos impone la rutina.

“2X3” va sobre la aceptación de que una relación terminó y nada va a volver a ser como era, a pesar de que la nostalgia siempre aparece; el estribillo es como un consejo que le daría a alguien que está pasando por una situación así.

4. Nuestro principal objetivo es seguir creando música y evolucionando como músicos. Estamos trabajando en nuevos temas y en seguir haciendo canciones que nos remuevan y nos representen.

Queremos grabar un EP o un álbum, tocar en más salas y festivales y seguir creciendo junto a la gente que nos escucha y nos apoya. El CreaMurcia es una oportunidad muy especial y estamos muy ilusionados de formar parte de ella, pero, independientemente del resultado, seguiremos trabajando con la misma ilusión y disfrutando de la música.

Blue Cheese / L.O.

Blue Cheese «Elegimos esta categoría por nuestro sonido agresivo»

Nacidos en Murcia en 2024, aunque su cantante se ha criado en el Reino Unido, Leo (voz y guitarra), Joserra (batería), Alex (voz y teclados), Joe (guitarra) y Juan (bajo) muestran influencias de géneros como rock, grunge y stoner; han conseguido un sonido muy potente con el que pretenden sorprender en su primer EP. Fueron finalistas de Región de Murcia Suena, y han grabado su primer EP en el Miradoor. Actualmente, se encuentran en proceso de grabar el próximo, autoproducido.

1. Somos Leo Black, Juan Espinosa, Joe Shaugnessy y Joserra Hernández. Nuestras principales influencias provienen del heavy indie con bandas como Queens of the Stone Age, Fontaines DC o Ty Segall.

Por ahora estamos centrados en grabar nuestro próximo EP, para tener más material y seguir dando conciertos por la Región Blue Cheese

2. Hemos elegido la categoría pop-rock porque es la que más encaja en los instrumentos que empleamos, y por nuestro sonido un tanto agresivo.

3. Can’t seees una canción con mucho protagonismo de las guitarras, que poco a poco va cogiendo fuerza manteniendo un ritmo con bastante groove. Night flower, por otro lado, es una canción más agitada, con acordes un poco más complejos, pasando por distintas secciones que tienen actitudes y dinámicas más amplias.

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4. Por ahora estamos centrados en grabar nuestro próximo EP, para tener más material y seguir dando conciertos por la Región y, por qué no, expandir fronteras.