David Bisbal, Ana Torroja, Sanguijuelas del Guadiana y Carlos Sadness llegan a las Noches del Camino de Caravaca

El festival Noches del Camino despliega su programación musical este viernes y sábado con un formato que combina la intimidad del entorno monumental con la potencia de un gran escenario al aire libre, en una edición que convierte a Caravaca de la Cruz como uno de los focos culturales del inicio del verano en la Región de Murcia.

La primera cita llegará este viernes en el Castillo de Caravaca, frente a la Basílica de la Vera Cruz, donde el festival recupera su vertiente más cercana y acústica. En este espacio de fuerte carga simbólica actuarán Depedro y A mares, dos propuestas que encajan en la línea de programación del festival: música de autor con sensibilidad narrativa y un enfoque sonoro que prioriza la emoción sobre el artificio. El formato, ya presentado en ediciones anteriores, busca precisamente esa convivencia entre patrimonio y experiencia musical, con conciertos de aforo más reducido y una escucha más atenta.

El sábado, el festival da el salto al Escenario Reina, donde se concentra el grueso del cartel y el ambiente de gran cita musical. La jornada estará encabezada por David Bisbal y Ana Torroja, dos nombres que funcionan como polos generacionales del pop español contemporáneo. Bisbal, surgido del fenómeno Operación Triunfo, ha mantenido una trayectoria de proyección internacional sostenida durante más de dos décadas, con un repertorio que combina éxito comercial, presencia mediática y una intensa actividad en directo. Torroja, por su parte, representa una de las voces fundamentales del pop en español desde su etapa en Mecano, grupo clave en la historia reciente de la música popular, y en su posterior carrera en solitario, reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy en 2023.

El mismo escenario reunirá también a Carlos Sadness, referente del indie pop nacional con un estilo reconocible por su mezcla de folk, pop y sonoridades tropicales; a Barry B, uno de los valores emergentes de la nueva escena alternativa española, con un discurso que transita entre el rock de guitarras y la estética urbana contemporánea; y al gripo murciano Rata, que continúa ganando posiciones para convertirse en una de las voces jóvenes más destacadas del panorama regional. Sanguijuelas del Guadiana, la banda extremeña que acaba de llevarse el Premio MIN 2026 a Mejor Artista Emergente completa el cartel principal.

Y durante todo el fin de semana, el Escenario Calles extenderá el festival por el casco histórico con Aldhara y Karlan, mercadillo artesanal y gastronomía local activando plazas y rincones que en otro contexto permanecerían cerrados.

Las Noches del Camino ¿Cuándo? Viernes 19, desde las 20.00 h y sábado 20, desde las 18.00 h

Viernes 19, desde las 20.00 h y sábado 20, desde las 18.00 h ¿Dónde? Caravaca de la Cruz

Caravaca de la Cruz ¿Precio? Desde 58 euros (abono general)

El músico madrileño Depedro. / L.O.

Jairo Zavala regresa con una nueva travesía sonora

Tras la gran acogida de Un Lugar Perfecto, reconocido en 2025 como Mejor Álbum de Pop/Rock en los Premios de la Academia de la Música de España, y nominado a Mejor Producción Musical en los Premios MIN, Depedro ha abierto un nuevo capítulo liderado por Jairo Zavala, una nueva etapa sobre los escenarios con la gira Furia y Calma; construida desde un espíritu abierto y transfronterizo, integrando influencias de Latinoamérica, África, el Mediterráneo y Estados Unidos.

Activo desde 2008, cuando debutó con el álbum Depedro junto a Calexico, el proyecto ha desarrollado una carrera marcada por la fusión de estilos y tradiciones musicales procedentes de distintos territorios, publicando varios discos y girando por Europa, América, Asia y Oceanía.

La obra de Depedro se caracteriza por un estilo sonoro propio y reconocible, fruto de la colaboración con músicos de distintas culturas e idiomas. Además, su inquietud artística le ha llevado a explorar otros formatos, como los documentales Casamance, donde profundiza en sus raíces musicales en Senegal, y Fanantenanesa, donde colabora con la ONG de Granada Agua de Coco en la construcción de escuelas de música en Madagascar. Proyectos que entienden la música como lugar de encuentro y lenguaje universal.

Depedro actuará en Las Noches del Camino, donde estrenará Los Tercos (grabada con Vivir Quintana, la cantautora mexicana), primer adelanto de Furia y Calma: arranca su nueva etapa con una canción que ya desde el título dice a qué ha venido: a resistir. La canción nace del momento en que uno descubre que no está solo en su negativa a correr por la autovía de la hipervelocidad. Es una declaración sobre quienes eligen la lentitud, el vínculo y la memoria frente al ruido, desde la perspectiva del amor. En esta cita de Las Noches del Camino lo acompaña A Mares (Patricia Zamora), con un universo rock que se mueve entre la fragilidad y la fuerza lírica.

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A Mares alcanza niveles de sensibilidad dramática y épica propios de la banda sonora de un universo fantástico que enfatiza la expresión de emociones. El Momento trata de un desencuentro amoroso a través de referencias mitológicas, desde el enamoramiento hasta la separación: "Iría al inframundo a hacer un pacto con la muerte para que no te quite a nadie más, porque no te lo mereces". El armario, canción que cierra su primer EP, supone un punto de inflexión creativo. A Mares ha ido construyendo un universo sonoro honesto y profundamente emocional. Sus letras abordan la duda, el paso del tiempo y los procesos de bloqueo y liberación personal, con un enfoque que conecta con referentes como PJ Harvey, Phoebe Bridgers o Florence + The Machine.