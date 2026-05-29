CreaMurcia 2026 ya tiene finalistas de Otras Tendencias: electrónica, experimentación y nuevos sonidos toman la Mamba!

La escena emergente murciana ya conoce a los protagonistas de una de las citas musicales del CreaMurcia 2026. NanaSantaParda, Kintsugi y Leo Desi han sido seleccionados como finalistas de la categoría Otras Tendencias de la XXXIV edición del Certamen Municipal de Creación Artística, establecido desde hace más de tres décadas como uno de los principales escaparates del talento joven de la Región.

La categoría Otras Tendencias se ha convertido en uno de los espacios más singulares dentro de CreaMurcia gracias a su apuesta por proyectos, que por su ideosincrasia son difíciles de encajar en los formatos convencionales. Electrónica, pop experimental, fusión urbana, sonidos alternativos o propuestas híbridas tienen cabida en una sección que cada año gana más peso dentro del certamen.

En esta edición, los finalistas representan diferentes maneras de entender la música contemporánea y la creación emergente. NanaSantaParda, Kintsugi y Leo Desi competirán en directo ante el jurado y el público en una noche que servirá también para tomar el pulso a las nuevas generaciones musicales de Murcia.

Kintsugi en la semifinal del certamen. / Ayto. Murcia

La Mamba! como epicentro

La final se celebrará nuevamente en la sala Mamba!, habitual escenario de las propuestas jóvenes vinculadas a CreaMurcia. El jurado encargado de valorar las actuaciones estará presidido por Leticia Albacete y contará además con Jutxa Rodenas, Belén Unzurrunzaga, Alberto Frutos y Aarón Sáez, mientras que María Luz Cano ejercerá como secretaria.

Desde la Concejalía de Talento Joven y Espacio Público, dirigida por Sofía López-Briones, se mantiene la apuesta por seguir impulsando una convocatoria "que continúa creciendo como plataforma de promoción artística para jóvenes creadores bajo la imagen gráfica del rayo, símbolo de impacto, energía y talento de los jóvenes artistas murcianos".

Nana Santa Parda durante su actuación en la sala Mamba! / L. O.

Más de 30 años

A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, CreaMurcia ha servido como plataforma de lanzamiento para numerosos creadores que posteriormente han desarrollado carreras nacionales e internacionales, como Rozalén, Nathy Peluso, Funambulista, Muerdo, Varry Brava o Maestro Espada, consolidándose como uno de los principales escaparates del talento joven murciano.

Además de premios y reconocimiento, la convocatoria ofrece a los participantes conciertos, exposiciones, proyecciones y diferentes acciones promocionales que permiten dar visibilidad a proyectos emergentes en distintas disciplinas culturales.

La categoría Otras Tendencias se gana su hueco como uno de los espacios más dinámicos de CreaMurcia, acercando al público nuevas formas de creación musical y convirtiéndose en una ventana abierta a la experimentación sonora y artística en Murcia.

Noticias relacionadas

La final tendrá lugar el próximo 18 de junio, a partir de las 21.00 horas, en la sala Mamba!, que volverá a convertirse en punto de encuentro para las nuevas corrientes musicales y las propuestas sonoras más innovadoras del panorama local.