Álvaro Peña lleva a Madrid 'Se está haciendo tarde', una poderosa exposición sobre la emoción, el tiempo y la fragilidad humana

El artista murciano Álvaro Peña desembarca en Madrid con Se está haciendo tarde, una exposición que podrá visitarse desde hoy al 28 de junio en el Centro Cultural Casa de Vacas, ubicado en el Parque de El Retiro. La muestra reúne algunas de las obras más recientes y personales del pintor y supone una nueva parada en el recorrido internacional de un proyecto que ya ha pasado por ciudades como Shanghái y Estocolmo.

La propuesta artística de Peña combina referencias al expresionismo, el informalismo, el pop art, el cómic y la ilustración contemporánea para construir un universo visual cargado de simbolismo, emoción y tensión psicológica. A través de figuras deformadas, trazos gestuales y una potente paleta cromática, el artista plantea una reflexión sobre el paso del tiempo, la vulnerabilidad humana y la necesidad de encontrar sentido dentro de una realidad cada vez más acelerada.

La exposición nace, según explica el propio autor, "de la necesidad de explorar la condición humana desde una perspectiva emocional y visceral, buscando reivindicar la figura como eje fundamental del arte".

El pintor murciano señala además que el proyecto conecta influencias históricas del arte europeo con lenguajes visuales contemporáneos: "He querido trasladar esa herencia expresionista y bohemia a una realidad actual en donde el cómic o el pop art están presentes como medios diferentes de expresión".

Una de las obras de la muestra expositiva. / Casa de Vacas / Ayto. Madrid

Una pintura que busca provocar emociones

Se está haciendo tarde no se plantea únicamente como una experiencia estética, sino como un recorrido emocional que invita al espectador a detenerse y enfrentarse a determinadas sensaciones relacionadas con la memoria, el desgaste emocional o la incertidumbre.

El comisario de la exposición, Juan Antonio Ramírez, explica que la muestra funciona como una narrativa visual que acompaña al visitante en "una progresiva toma de conciencia del tiempo y la existencia", utilizando para ello una mezcla de libertad gestual, expresionismo figurativo y elementos reconocibles que conectan directamente con la emoción.

Las obras de Álvaro Peña no persiguen la representación clásica de la belleza. Sus personajes aparecen distorsionados, exagerados o suspendidos en espacios ambiguos, funcionando más como estados emocionales que como retratos convencionales. La pintura se convierte así en un territorio donde conviven angustia, sensibilidad, melancolía y vitalidad.

Me he centrado en todo aquello que he vivido y que me ha marcado

El artista reconoce que muchas de las piezas parten de experiencias personales acumuladas a lo largo de su vida. "Para esta exposición me he centrado en todo aquello que he vivido y que me ha marcado. Cada experiencia que en un momento determinado me ha hecho estremecer, disfrutar, entristecer o alegrar", explica.

Peña añade que una de sus principales obsesiones creativas es evitar la inmovilidad dentro de la obra: "Mi obsesión por no dejar lo que representa cada obra de manera estática es lo que me provoca seguir investigando cómo darle vida a cada personaje que aparece en el lienzo".

Una de la obras del artista Álvaro Peña. / Casa de Vacas / Ayto. Madrid

Expresionismo europeo y sensibilidad japonesa

Uno de los rasgos más reconocibles del trabajo de Álvaro Peña es la mezcla de influencias aparentemente opuestas. En su pintura conviven la fuerza emocional del expresionismo vienés, la estética bohemia europea de principios del siglo XX y la delicadeza de ciertas corrientes de la pintura japonesa.

El propio artista asegura que no busca repetir fórmulas ni trabajar en series cerradas: "Considero que cada obra tiene que ser única y cargada con una fuerte dosis de personalidad".

Ese enfoque dota a Se está haciendo tarde de una identidad visual muy marcada, donde cada cuadro funciona como una pieza independiente, pero conectada emocionalmente con el conjunto de la exposición.

Noticias relacionadas

Una exposición inclusiva y accesible

Como elemento diferencial, la muestra incorpora un formato audiovisual inclusivo desarrollado por Tibi Orbis, pensado para acercar el contenido de la exposición a personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva, además de público infantil y visitantes no especializados. La iniciativa convierte la experiencia artística en un espacio accesible para cualquier espectador, reforzando además el compromiso social que ha acompañado buena parte de la trayectoria de Álvaro Peña.