Cinco proyectos murcianos entran en el radar nacional con el Foro de Coproducción del Festival de Cine de Alicante

La industria audiovisual murciana tiene hoy cinco razones para mirar hacia Alicante. Maskeline a Visual Foundry con El rayo que no cesa, Ricardo M. Julia con Finales, Covershot Murcia con L1L4, Cristina María Ruiz González con La Navidad de Alba y Vuelta Estudios con Las ruinas son los cinco proyectos de la Región seleccionados para participar en el Foro de Coproducción Comunidad Valenciana-Región de Murcia del XXIII Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebra hoy en los Estudios Ciudad de la Luz.

El foro, impulsado por el Festival y la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, busca fortalecer las redes de coproducción entre ambos territorios. Su director, Vicente Seva, explicó que la iniciativa busca "generar sinergias" e "impulsar y fortalecer la industria y el desarrollo de proyectos entre diferentes comunidades autónomas".

Los cinco proyectos murcianos se presentaron junto a otras cinco producciones valencianas: Confesión en la sombra(PTMedia), La mujer de hierro (TV ON Producciones), La vida reflejada (Jaibo Films), Todo y nada (Aire de Cinema) y 8/2021(OkoyFilms SL).

Un espacio para hacer contactos

La jornada arrancó con la presentación de los proyectos seleccionados, seguida de un café de trabajo para facilitar el encuentro entre productores y profesionales, y culminará con la mesa redonda Fuentes de financiación de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En ella participan el director del ICA, Manuel Cebrián; el director adjunto del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálvez; el director general de La 7, Antonio Peñarrubia; el subdirector de contenidos de À Punt, Alfred Costa; y el presidente de Screen One, Ralph Haiek.

Peñarrubia apuntó que Murcia y la Comunitat Valenciana comparten "un pasado, presente y futuro común" y que el reto es "trasladarlo a la gran pantalla". La implicación de las dos televisiones autonómicas —La 7 y À Punt— como posibles socios coprodutores da al foro una dimensión práctica que va más allá del networking: los proyectos seleccionados no solo se presentan ante la industria , sino ante dos emisoras con capacidad real de coproducir y emitir los contenidos resultantes.

El director del ICA, Manuel Cebrián, subrayó que desde el Gobierno regional "estamos haciendo un importante esfuerzo para impulsar la industria audiovisual, con ayudas, incentivos a rodajes y recursos que han generado crecimiento. Iniciativas como este foro permiten reforzar la colaboración entre territorios, aprovechar sinergias y atraer producciones que generan inversión, empleo y actividad en el sector".

El foro se enmarca en la octava edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción y cuenta con el apoyo del ICA de Murcia, la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos, CINEMUR, À Punt y La 7.