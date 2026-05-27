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Cinco proyectos murcianos entran en el radar nacional con el Foro de Coproducción del Festival de Cine de Alicante

'El rayo que no cesa', 'Finales', 'L1L4', 'La Navidad de Alba' y 'Las ruinas' se presentan hoy ante productores, televisiones públicas y profesionales del sector en los Estudios Ciudad de la Luz

Presentación de foro de coproducción en el Ayuntamiento de Alicante

Presentación de foro de coproducción en el Ayuntamiento de Alicante / CARM

J.M. Lax Asís

J.M. Lax Asís

La industria audiovisual murciana tiene hoy cinco razones para mirar hacia Alicante. Maskeline a Visual Foundry con El rayo que no cesa, Ricardo M. Julia con Finales, Covershot Murcia con L1L4, Cristina María Ruiz González con La Navidad de Alba y Vuelta Estudios con Las ruinas son los cinco proyectos de la Región seleccionados para participar en el Foro de Coproducción Comunidad Valenciana-Región de Murcia del XXIII Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebra hoy en los Estudios Ciudad de la Luz.

El foro, impulsado por el Festival y la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, busca fortalecer las redes de coproducción entre ambos territorios. Su director, Vicente Seva, explicó que la iniciativa busca "generar sinergias" e "impulsar y fortalecer la industria y el desarrollo de proyectos entre diferentes comunidades autónomas".

Los cinco proyectos murcianos se presentaron junto a otras cinco producciones valencianas: Confesión en la sombra(PTMedia), La mujer de hierro (TV ON Producciones), La vida reflejada (Jaibo Films), Todo y nada (Aire de Cinema) y 8/2021(OkoyFilms SL).

Un espacio para hacer contactos

La jornada arrancó con la presentación de los proyectos seleccionados, seguida de un café de trabajo para facilitar el encuentro entre productores y profesionales, y culminará con la mesa redonda Fuentes de financiación de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En ella participan el director del ICA, Manuel Cebrián; el director adjunto del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálvez; el director general de La 7, Antonio Peñarrubia; el subdirector de contenidos de À Punt, Alfred Costa; y el presidente de Screen One, Ralph Haiek.

Peñarrubia apuntó que Murcia y la Comunitat Valenciana comparten "un pasado, presente y futuro común" y que el reto es "trasladarlo a la gran pantalla". La implicación de las dos televisiones autonómicas —La 7 y À Punt— como posibles socios coprodutores da al foro una dimensión práctica que va más allá del networking: los proyectos seleccionados no solo se presentan ante la industria , sino ante dos emisoras con capacidad real de coproducir y emitir los contenidos resultantes.

El director del ICA, Manuel Cebrián, subrayó que desde el Gobierno regional "estamos haciendo un importante esfuerzo para impulsar la industria audiovisual, con ayudas, incentivos a rodajes y recursos que han generado crecimiento. Iniciativas como este foro permiten reforzar la colaboración entre territorios, aprovechar sinergias y atraer producciones que generan inversión, empleo y actividad en el sector".

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El foro se enmarca en la octava edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción y cuenta con el apoyo del ICA de Murcia, la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos, CINEMUR, À Punt y La 7.

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