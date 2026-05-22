Paloma San Basilio e Imanol Arias protagonizan la agenda teatral del fin de semana en la Región

Este fin de semana, los escenarios de la Región se llenan de secretos, confesiones, mitos revisados y crímenes imposibles. Del pulso matrimonial de Imanol Arias y María Barranco en San Javier al regreso de Dulcinea al Teatro Romea, pasando por la irreverencia de Cassandra en San Pedro del Pinatar y el misterio del Orient Express en Águilas, la agenda teatral propone un viaje entre la comedia, la música, la intriga y los grandes personajes que nunca terminan de decirlo todo.

Imanol Arias y María Barranco, en la obra 'Mejor no decirlo' / L.O.

‘Mejor no decirlo’

Los secretos del matrimonio

Él y ella llevan tantos años juntos que han perfeccionado el delicado equilibrio de cualquier matrimonio duradero: saber cuándo hablar… y cuándo es mejor guardar silencio. Pero una simple pregunta hará tambalear su aparente estabilidad: ¿qué ocurriría si, por una vez, decidieran decirse absolutamente todo?

Interpretada por Imanol Arias y María Barranco, Mejor no decirlo convierte las pequeñas tensiones cotidianas, los secretos, las contradicciones y las ironías de la vida en pareja en una comedia llena de ritmo, inteligencia y situaciones reconocibles. A medida que avanzan las confesiones, lo que parecía una conversación cualquiera se transforma en un hilarante campo de batalla emocional donde nadie sale completamente indemne.

Sábado 23, 20.00 horas | Teatro de Invierno, San Javier | Entradas agotadas

Paloma San Basilio devuelve a Dulcinea el protagonismo que nunca tuvo en El Quijote / L.O.

‘Dulcinea’

La mujer olvidada del Quijote

Durante siglos, Dulcinea ha sido recordada como la mujer idealizada por Don Quijote: símbolo de perfección, musa inalcanzable y dama eterna de los libros de caballería. Pero ahora es ella quien toma la palabra para contar su propia versión de la historia.

En Dulcinea, Paloma San Basilio interpreta a una mujer cansada de cargar con los sueños y expectativas ajenas, que cuestiona los ideales románticos y morales de un mundo cada vez más dominado por la superficialidad y el desencanto. A través del humor, la emoción, la ironía y la música en directo, el espectáculo revisita fragmentos de Don Quijote de la Mancha y otros textos cervantinos para ofrecer una reflexión contemporánea sobre la identidad, la libertad y la necesidad —o no— de seguir creyendo en los sueños imposibles.

Con dirección y dramaturgia de Juan Carlos Rubio y acompañamiento musical de Julio Awad al piano, la obra combina teatro, palabra y canción en un montaje que devuelve a Dulcinea el protagonismo que nunca tuvo.

Sábado 23, 20.00 horas y Domingo 24, 19.00 horas | Teatro Romea, Murcia | Desde 22 euros

Un momento de la representación de la obra '‘Cassandra o el elogio del fracaso’ / L.O.

‘Cassandra o el elogio del fracaso’

Una ópera bufa ferozmente premiada

Cassandra o el elogio del fracaso reinterpreta el mito clásico desde una mirada irreverente, contemporánea y profundamente humana. Cassandra, condenada eternamente a decir la verdad sin que nadie la escuche, escapa del inframundo acompañada por dos peculiares musas con una misión urgente: advertir a la humanidad del inminente fin del mundo.

A lo largo de esta delirante travesía musical, la protagonista se enfrenta a una sociedad incapaz de escuchar a quienes quedan fuera del foco, cuestionando quién tiene realmente voz, qué significa fracasar y cómo la invisibilidad puede convertirse en una forma de resistencia.

Con humor ácido, música original y estética desbordante, la obra mezcla ópera bufa, sátira y reflexión social en un espectáculo tan divertido como incómodo, donde el mito clásico dialoga directamente con las contradicciones del presente.

Sábado 23, 19.00 horas | Teatro Geli Albaladejo, San Pedro del Pinatar | Desde 14 euros

Juanjo Artero protagoniza la nueva adaptación del clásico de Agatha Christie 'Asesinato en el Orient Express' / L.O.

‘Asesinato en el Orient Express’

Sube al tren del crimen

A bordo del lujoso Orient Express, un asesinato sacude la tranquilidad de los pasajeros durante una noche marcada por el misterio y la tensión. El célebre detective Hércules Poirot, que viajaba casualmente en el tren, deberá descubrir quién es el culpable antes de que el asesino vuelva a actuar.

Aislados por una tormenta de nieve y atrapados en un espacio donde todos parecen ocultar algo, los viajeros se convierten en sospechosos de un complejo rompecabezas criminal. Mentiras, secretos y viejas heridas irán saliendo a la luz mientras Poirot reconstruye una verdad mucho más inquietante de lo que imaginaba.

Esta adaptación teatral del clásico de Agatha Christie combina elegancia, intriga y ritmo cinematográfico en un espectáculo coral donde cada detalle cuenta y nada es lo que parece.

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Viernes 22, 20.30 horas | Auditorio y Palacio de Congresos y Exposiciones Infanta Doña Elena, Águilas | Desde 20 euros