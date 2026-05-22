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Patio de butacas

Paloma San Basilio e Imanol Arias protagonizan la agenda teatral del fin de semana en la Región

El Teatro Romea recibe ‘Dulcinea’ y San Javier cuelga el cartel de entradas agotadas para ‘Mejor no decirlo’, en una programación que también incluye intriga, humor y ópera bufa

Cartel de la obra 'Mejor no decirlo', protagonizada por María Barranco e Imanol Arias

Cartel de la obra 'Mejor no decirlo', protagonizada por María Barranco e Imanol Arias / L.O.

L.O.

Este fin de semana, los escenarios de la Región se llenan de secretos, confesiones, mitos revisados y crímenes imposibles. Del pulso matrimonial de Imanol Arias y María Barranco en San Javier al regreso de Dulcinea al Teatro Romea, pasando por la irreverencia de Cassandra en San Pedro del Pinatar y el misterio del Orient Express en Águilas, la agenda teatral propone un viaje entre la comedia, la música, la intriga y los grandes personajes que nunca terminan de decirlo todo.

Imanol Arias y María Barranco, en la obra 'Mejor no decirlo'

Imanol Arias y María Barranco, en la obra 'Mejor no decirlo' / L.O.

‘Mejor no decirlo’

Los secretos del matrimonio

Él y ella llevan tantos años juntos que han perfeccionado el delicado equilibrio de cualquier matrimonio duradero: saber cuándo hablar… y cuándo es mejor guardar silencio. Pero una simple pregunta hará tambalear su aparente estabilidad: ¿qué ocurriría si, por una vez, decidieran decirse absolutamente todo?

Interpretada por Imanol Arias y María Barranco, Mejor no decirlo convierte las pequeñas tensiones cotidianas, los secretos, las contradicciones y las ironías de la vida en pareja en una comedia llena de ritmo, inteligencia y situaciones reconocibles. A medida que avanzan las confesiones, lo que parecía una conversación cualquiera se transforma en un hilarante campo de batalla emocional donde nadie sale completamente indemne.

Sábado 23, 20.00 horas | Teatro de Invierno, San Javier | Entradas agotadas

Paloma San Basilio devuelve a Dulcinea el protagonismo que nunca tuvo en El Quijote

Paloma San Basilio devuelve a Dulcinea el protagonismo que nunca tuvo en El Quijote / L.O.

‘Dulcinea’

La mujer olvidada del Quijote

Durante siglos, Dulcinea ha sido recordada como la mujer idealizada por Don Quijote: símbolo de perfección, musa inalcanzable y dama eterna de los libros de caballería. Pero ahora es ella quien toma la palabra para contar su propia versión de la historia.

En Dulcinea, Paloma San Basilio interpreta a una mujer cansada de cargar con los sueños y expectativas ajenas, que cuestiona los ideales románticos y morales de un mundo cada vez más dominado por la superficialidad y el desencanto. A través del humor, la emoción, la ironía y la música en directo, el espectáculo revisita fragmentos de Don Quijote de la Mancha y otros textos cervantinos para ofrecer una reflexión contemporánea sobre la identidad, la libertad y la necesidad —o no— de seguir creyendo en los sueños imposibles.

Con dirección y dramaturgia de Juan Carlos Rubio y acompañamiento musical de Julio Awad al piano, la obra combina teatro, palabra y canción en un montaje que devuelve a Dulcinea el protagonismo que nunca tuvo.

Sábado 23, 20.00 horas y Domingo 24, 19.00 horas | Teatro Romea, Murcia | Desde 22 euros

Un momento de la representación de la obra '‘Cassandra o el elogio del fracaso’

Un momento de la representación de la obra '‘Cassandra o el elogio del fracaso’ / L.O.

‘Cassandra o el elogio del fracaso’

Una ópera bufa ferozmente premiada

Cassandra o el elogio del fracaso reinterpreta el mito clásico desde una mirada irreverente, contemporánea y profundamente humana. Cassandra, condenada eternamente a decir la verdad sin que nadie la escuche, escapa del inframundo acompañada por dos peculiares musas con una misión urgente: advertir a la humanidad del inminente fin del mundo.

A lo largo de esta delirante travesía musical, la protagonista se enfrenta a una sociedad incapaz de escuchar a quienes quedan fuera del foco, cuestionando quién tiene realmente voz, qué significa fracasar y cómo la invisibilidad puede convertirse en una forma de resistencia.

Con humor ácido, música original y estética desbordante, la obra mezcla ópera bufa, sátira y reflexión social en un espectáculo tan divertido como incómodo, donde el mito clásico dialoga directamente con las contradicciones del presente.

Sábado 23, 19.00 horas | Teatro Geli Albaladejo, San Pedro del Pinatar | Desde 14 euros

Juanjo Artero protagoniza la nueva adaptación del clásico de Agatha Christie 'Asesinato en el Orient Express'

Juanjo Artero protagoniza la nueva adaptación del clásico de Agatha Christie 'Asesinato en el Orient Express' / L.O.

‘Asesinato en el Orient Express’

Sube al tren del crimen

A bordo del lujoso Orient Express, un asesinato sacude la tranquilidad de los pasajeros durante una noche marcada por el misterio y la tensión. El célebre detective Hércules Poirot, que viajaba casualmente en el tren, deberá descubrir quién es el culpable antes de que el asesino vuelva a actuar.

Aislados por una tormenta de nieve y atrapados en un espacio donde todos parecen ocultar algo, los viajeros se convierten en sospechosos de un complejo rompecabezas criminal. Mentiras, secretos y viejas heridas irán saliendo a la luz mientras Poirot reconstruye una verdad mucho más inquietante de lo que imaginaba.

Esta adaptación teatral del clásico de Agatha Christie combina elegancia, intriga y ritmo cinematográfico en un espectáculo coral donde cada detalle cuenta y nada es lo que parece.

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Viernes 22, 20.30 horas | Auditorio y Palacio de Congresos y Exposiciones Infanta Doña Elena, Águilas | Desde 20 euros

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