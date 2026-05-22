Los Estanques y El Canijo: un ojo a la psicodelia y otro al sentimiento garrapatero

La alianza entre el rock psicodélico de los cántabros Los Estanques y el flamenco-rock de El Canijo de Jerez, fundador, autor y vocalista de Los Delinqüentes, parecía predestinada a ensamblarse cual artefacto musical innovador. En 2022 colaboraron con la malagueña Anni B. Sweet en Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, fabulosamente acogido sobre los escenarios, con el que arrasaron en los Premios MIN.

Todo surgió cuando conectaron a Íñigo Bregel y al Canijo, por pura admiración mutua. El jerezano tenía una canción que quería haber grabado con Miguel de los Derby Motoreta, pero no salió. Unas puertas se cierran, pero otras se abren. Entonces le propuso a Íñigo grabar una canción rockera que tenía escrita: El murmullo de los perros, que bebe de Camarón y del rock andaluz. Imágenes, poética y cosmovisiones de viaje astral, guitarrazos que gimen entre melodías de Hammond y que quieren destensar el clima de los tiempos. Todo sucede como si nada. El Canijo quería hacer algo con esencia del rock andaluz, de Triana, pero también del sonido Alameda, Guadalquivir, con la colaboración estelar de Gualberto (Smash).

Las sesiones transcurrieron entre cervezas, risas, tapas y algún condimento para fluir. Hay mucho de vivir la experiencia, de alegría y disfrute. Aprovechando los espacios del estudio improvisado, en los bucles de cables, de sonoridades diabólicas de un armario a lo Conde Drácula, salió Lágrimas de plomo fundido, una pócima de rock desacomplejado que guiña un ojo a la psicodelia progresiva y otro al sentimiento garrapatero, fruto del encuentro entre talentos de procedencias distintas y gustos similares.

Juntos, El Canijo de Jerez y Los Estanques han creado un espectáculo en vivo que no se parece a nada que se haya visto antes. Sobre el escenario, entre la templanza musical de Los Estanques y el carisma de El Canijo, se crea una atmósfera densa y magnética, cargada de groove, humor y libertad creativa; un show donde la fusión de géneros se convierte en protagonista y donde la improvisación y la conexión con el público son la clave para una experiencia inolvidable, dando lugar a un sonido nuevo que invita a bailar y disfrutar.

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