Arte
El artista murciano Pedro Guirao convierte el papel en sonido en su nueva exposición ‘Cartofonías’
La muestra, que se inaugura este jueves en Las Claras, explora la relación entre memoria, paisaje y experimentación sonora a través de ocho piezas
La sala Pablo Puente del Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia acoge desde este jueves la exposición Cartofonías, un proyecto del artista murciano Pedro Guirao que transforma el papel en un elemento capaz de generar imágenes, sonidos y paisajes sensoriales.
La muestra, organizada por la Fundación Cajamurcia dentro de su Convocatoria de Proyectos de Creación Artística 2026, podrá visitarse hasta el próximo 21 de junio y supone la primera exposición seleccionada en esta edición del programa dedicado a impulsar y visibilizar el trabajo de creadores vinculados a la Región de Murcia.
El papel como instrumento sonoro
En Cartofonías, Pedro Guirao plantea una investigación artística en torno a los límites entre lo visual y lo sonoro utilizando un material cotidiano como el papel. A través de cortes, pliegues, rasgados o arrugas, las piezas convierten ese soporte aparentemente pasivo en un cuerpo vivo que registra acciones, produce sonidos y genera nuevas lecturas visuales.
El título de la exposición une las ideas de cartografía y fonía para proponer un recorrido donde cada obra funciona al mismo tiempo como imagen, partitura e instrumento. La muestra reúne ocho piezas —entre ellas Ciclomapa, Archipiélago, Territorios, Partitura de Cráteres o Badlands— que exploran conceptos como el territorio, la memoria, la transformación y el paisaje sonoro. Una de las instalaciones, Tierras Movedizas, permite además que el visitante interactúe directamente mediante una mesa de mezclas para crear combinaciones acústicas propias.
Esta es la primera muestra de la convocatoria de Proyectos de Creación Artística de este año
Una trayectoria entre el arte y la performance
Formado en Bellas Artes en Valencia y Bruselas, Pedro Guirao ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación con el sonido como material artístico. Su trabajo combina disciplinas como la instalación, la composición sonora, la performance o las intervenciones urbanas.
A lo largo de los últimos años ha participado en festivales y centros de arte nacionales e internacionales como Manifesta 8, GlogauAIR de Berlín o el Centre d’Art Maristany de Barcelona, además de colaborar habitualmente con la compañía Onírica Mecánica en producciones representadas en Europa, Asia y América.
También desarrolla proyectos vinculados al sonido, la ciencia y la tecnología junto al artista Eduardo Balanza, con quien recibió en 2024 el Premio Alfonso X Arte de los Nuevos Medios por la obra Resonancias.
Horarios
Sala Pablo Puente del Centro Cultural Las Claras hasta el 21 de junio, en horario de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:00 horas,
domingos y festivos abrirá únicamente en horario de mañana.
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